جامعة تسينغهوا تطلق "البعثة الدولية المشتركة بشأن تغير المناخ وحياد الكربون" لإظهار الالتزام البيئي

بكين, 22 مارس، 2023 -- /PRNewswire/ جامعة تسينغهوا أطلقت مؤخرا "البعثة الدولية المشتركة المعنية بتغير المناخ وحياد الكربون"، مما يدل على التزامها بحماية البيئة. عملت تسينغهوا و11 شركة دولية - هيتاشي، تويوتا، MHI، بي بي، ريو تينتو، فولكس واجن، مايكروسوفت، IHI، دايكن، أبل، وأرامكو السعودية - كجهات راعية لمبادرة بيئية خلال الحدث. وحضر الاجتماع تشيو يونغ، رئيس مجلس جامعة تسينغهوا، وتو رويهي، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الصين. ترأس ليو ييكن، عميد مكتب شؤون البحث والتطوير في تسينغهوا، حفل الإطلاق.

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وفي كلمته حول "التعاون لمعالجة تغير المناخ وبناء وطن أفضل للبشرية"، أشار تشيو إلى أن تغير المناخ وحياد الكربون من القضايا الرئيسية التي يواجهها الجميع. "في مواجهة أزمة مناخية خطيرة، روجت تسينغهوا لمبادرة البعثة الدولية المشتركة المعنية بتغير المناخ وحياد الكربون".

وشدد تشيو على أن الجامعة ذات المستوى العالمي يجب أن يكون لها مهمة عالمية المستوى، وأن تلعب دورًا رائدًا في معالجة تغير المناخ، وأن تساهم في التقنيات الأساسية. وقال تشيو: "دعونا نتخذ إجراءات لإثبات إيماننا الراسخ بالمستقبل المشرق للبشرية، وتعزيز التعاون الدولي بشأن تغير المناخ وحياد الكربون، ومواصلة المساهمة في بناء وطن جميل للبشرية".

وقال تو في كلمته إن الأرض هي الموطن الوحيد للبشرية، معلقًا على أن أساس التقدم والنجاح في الحوكمة البيئية العالمية هو الالتزام بالتعددية وروح التعاون الدولي، وأن تغير المناخ يؤثر على الكوكب بأكمله، ويؤثر على كل من يسكنه.

كما دعت جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر فعالية لتنفيذ الأهداف التي تم تحقيقها بالفعل وتتطلع إلى نتائج مثمرة من المبادرة.

وأولت الأوساط الأكاديمية الدولية اهتمامًا كبيرًا للبعثة المشتركة. وهنأ توشيا أويكي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة توهوكو، ونايجل براندون، عميد كلية الهندسة في إمبريال كوليدج لندن، الحفل عبر الفيديو، قائلين إنهما يتطلعان إلى مكافحة تغير المناخ مع الشركاء الدوليين.

ومنح تو وكيو "كأس أعضاء المجلس" لاثني عشر مشاركا في إنشاء البعثة المشتركة.

وسجل أعضاء المجلس أشرطة فيديو تؤكد قيمة البعثة المشتركة وتتوقع تعزيزها لنشر الأفكار الخضراء، وزراعة المواهب المحايدة للكربون، وابتكار التكنولوجيا لتوفير حلول عملية لتغير المناخ العالمي وتحقيق رؤية المجتمع الدولي المحايدة للكربون.

تم إصدار اقتراح البعثة الدولية المشتركة المعنية بتغير المناخ وحياد الكربون خلال الحفل. وتشتمل على خمسة عناصر مشتركة رئيسية: الإعلان عن الحياد الكربوني، وزراعة الخبراء في هذا المجال، والابتكارات التكنولوجية الرائدة المحايدة للكربون، والمظاهرات التكاملية لممارسة الحياد الكربوني، وتعزيز انتقال الصناعة إلى الحياد الكربوني. ويحث المنظمات على التعاون في توفير الطاقة، وخفض الانبعاثات، والابتكار التكنولوجي، والتحول الصناعي، وحياد الكربون.

أطلقت البعثة المشتركة أول 10 مشاريع مبتكرة لتمويل البحث العلمي في الحفل. ودُعي اثنا عشر من الخبراء والعلماء ذوي الصلة إلى تشكيل لجنة خبراء لتقديم المشورة بشأن البحوث والأنشطة الأكاديمية الرئيسية والإشراف على تنفيذ المشاريع. قدم تسينغهوا نائب الرئيس تسنغ رونغ وهي كيبين، الأكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة وعميد معهد حياد الكربون بجامعة تسينغهوا، خطابات التعيين إلى أعضاء لجنة الخبراء نيابة عن جميع الوحدات الحاكمة للبعثة المشتركة.

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