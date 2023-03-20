أطلقت OANDA تداول عقود الفروقات للأسهم الأمريكية والبريطانية في قسم الأسواق العالمية التابع لها

أطلقت OANDA تداول عقود الفروقات لتمكين عملاء التجزئة في الأسواق الناشئة من استخدام عقود الفروقات للاستثمار في الأسهم الأمريكية.

لندن، 20 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- وسعت OANDA، كشركة عالمية رائدة في خدمات التداول متعدد الأصول عبر الإنترنت، عروضها الخاصة بالعقود مقابل الفروقات في قسم الأسواق العالمية* من خلال إضافة عقود الفروقات على الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

هذه الإضافة إلى عرض OANDA، والذي يتضمن بالفعل عقود الفروقات على الأسهم الأوروبية، يزيد من خيارات التداول المتاحة للعملاء، الذين يمكنهم الآن استخدام عقود الفروقات للبحث عن الأسهم الشهيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. مع هذا الإعلان، تكمل OANDA هدفها المتمثل في السماح لتجار التجزئة بتداول عقود الفروقات على أسهم الشركات الفردية، مثل BP وفودافون Vodafone في المملكة المتحدة، وتيسلا Tesla وأمازون Amazon وأبل Apple في الولايات المتحدة.

قال فيل ووترز، رئيس APAC & Emerging Markets، تعليقًا على هذا التطور: "تزايد الاهتمام بعقود الفروقات على مستوى العالم لأنها توفر للمتداولين والمستثمرين الفرصة للربح من تغيرات الأسعار دون امتلاك الأصول الأساسية. تتيح عقود الفروقات التعرض للأسواق التي تتجه نزوليًا وكذلك صعوديًا ، مما يسمح للمتداولين باتخاذ صفقات حتى عندما تكون التقلبات عالية والسوق في حالة اضطراب.

تمكين العملاء من زيادة التعرض للشركات المدرجة الأكثر شعبية، بما في ذلك العديد من الشركات الأمريكية المألوفة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، موفرة لهم فرص تنويع قيمة."

بفضل الإطلاق، يمكن لعملاء OANDA في الأسواق الناشئة الآن تداول أسهم عقود الفروقات على منصة بديهية جنبًا إلى جنب مع عقود الفروقات على مجموعة واسعة من فئات الأصول، مثل المؤشرات والفوركس والسلع والمعادن والسندات.

للمزيد من المعلومات: https://www.oanda.com/bvi-en/cfds/share-cfds/

نبذة عن OANDA

تأسست OANDA في عام 1996، وكانت أول شركة تشارك بيانات سعر الصرف مجانًا على الإنترنت، حيث أطلقت منصة تداول العملات الأجنبية التي ساعدت في ريادة تطوير تداول العملات على شبكة الإنترنت بعد خمس سنوات. واليوم، توفر مجموعة OANDA العالمية، التي تضم قسم الأسواق العالمية التابع لِـ OANDA وغيرها من الشركات التابعة، التداول عبر الإنترنت متعدد الأصول وبيانات العملات والتحليلات للعملاء العالميين من الأفراد والشركات، مما يدل على خبرة لا تضاهى في مجال الصرف الأجنبي.

مع وجود كيانات منظمة في الكثير من أكثر الأسواق المالية نشاطًا في العالم، تظل شركة OANDA مكرسة لتحويل جميع جوانب كيفية تفاعل العالم مع التداول، مما يتيح للعملاء تداول مؤشرات السوق العالمية والسلع وسندات الخزانة والمعادن الثمينة والعملات على واحدة من أسرع منصات التداول في السوق. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.oanda.com/group/ أو تابع OANDA على لينكد إن.

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2033839/OANDA_EN_Smarter_Trading_Logo.jpg

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