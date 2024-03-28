VAPORESSO تُعلن عن ترقية إستراتيجيتها وبناء نظام بيئي شامل للخدمة لتجارب تدخين الفيب المتميزة والمتنوعة

باريس، 28 مارس، 2024 /PRNewswire/ -- في 24 مارس، كشفت شركة VAPORESSO عن ترقية إستراتيجيتها في مؤتمر VAPORESSO لاستراتيجية النظام البيئي لتدخين الفيب في أوروبا في باريس، فرنسا. وتتضمن هذه الترقية زيادة فئات منتجات العلامة التجارية على نحو يلبي متطلبات المستهلكين. ومن خلال تصميم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تهدف إلى تلبية احتياجات محددة، تقوم VAPORESSO ببناء نظام بيئي شامل للخدمات يشمل ثلاث فئات، ما يضمن تجربة مُرضية ومتكاملة للمستهلك. وتتضمن الترقية أيضًا تعزيز مخطط التوطين في أوروبا، وإنشاء فرع في أوروبا، وتكثيف تطوير العمليات المحلية داخل أوروبا. يؤكد كل من النظام البيئي الشامل للخدمة ومخطط التوطين الأوروبي تفاني VAPORESSO في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ومتنوعة لعملائها.

نظام بيئي شامل للخدمة لتقديم منتجات وخدمات متنوعة وعالية الجودة للمستهلكين

كرست VAPORESSO جهودها منذ إنشائها في عام 2015 لتزويد المستهلكين بتجارب تدخين فيب عالية الجودة، من خلال الجهود القائمة على الابتكار، وأصبحت علامة تجارية رائدة في قطاع تدخين الفيب العالمي المفتوح. ومع الاهتمام الشديد بتفضيلات المستهلكين والالتزام بتلبية احتياجاتهم المتغيرة والمتجددة، تم تصميم الترقية الإستراتيجية لشركة VAPORESSO لضمان توفير منتجات فائقة الجودة وخدمة استثنائية.

يأتي السائل الإلكتروني في جوهر ابتكارات الفئات وابتكار الأجهزة، وذلك لدوره كعنصر حاسم في تلبية تفضيلات المستهلك في ما يتعلق بالذوق والنكهة. ولذلك، تتوسع VAPORESSO انطلاقًا من فئات النظام المفتوح لتشمل منتجات سوائل التدخين الإلكتروني ضمن علامتها التجارية لهذا المنتج، DELICIU. وفي المستقبل، وكجزء من هدفها المتمثل في بناء نظام بيئي شامل للخدمات، قد تنظر VAPORESSO في توسيع مجموعة منتجاتها لتشمل الأجهزة المعبأة مسبقًا.

تحظى DELICIU بدعم قوي من VAPORESSO وقد تم تصنيفها كعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال خدمات سوائل التدخين الإلكتروني، وهي تعمل على تقديم مذاقات فريدة من خلال تقليد النكهات الحقيقية بشكل أصلي باستخدام مواد خام عالية الجودة ومعايير تصنيع رفيعة المستوى. ويضمن هذا التفاني في الجودة التوافق السلس مع جميع أجهزة تدخين الفيب التي ستُطرح في المستقبل.

ومن خلال هذا النظام البيئي الشامل للخدمة، تهدف VAPORESSO إلى الازدهار عبر ثلاث فئات، مع تعزيز الخدمات باستمرار، ومتابعة ابتكار المنتجات، والسعي لتقديم مجموعة متزايدة من المنتجات المتميزة للمستهلكين.

افتتاح فرع أوروبي جديد يعمل كمحور مركزي ويعزز التنمية في أوروبا

في إطار سعي VAPORESSO لتحقيق التميز، سيكون فرعها الأوروبي المحور المركزي لعمليات العلامة التجارية في أوروبا، ويجسد جوهر خطط تطوير السوق في المنطقة. وهي ملتزمة بتوطين العمليات وتيسيرها في سبيل تعزيز الكفاءة. وتم تصميم هذه الخطوة بحيث يجري العمل بتنسيق وثيق مع المقر الرئيسي في شنتشن، ما يعزز الدعم المقدم للشركاء والمساهمة بشكل كبير في نجاحهم. وعلاوة على ذلك، سيقوم الفرع بإنشاء ثلاثة مراكز، وهي European Flavor and Sensory Research Center (المركز الأوروبي لأبحاث النكهة والحسية)، وEuropean Product Design Center (المركز الأوروبي لتصميم المنتجات)، وEuropean Marketing Center (مركز التسويق الأوروبي) لتحقيق النمو والتوسع المستدام في أوروبا.

وتهدف هذه المبادرات إلى الدخول إلى السوق المحلية من خلال تجربة التذوق وجودة المنتج وإستراتيجيات التسويق، ما يمكّن الشركة من ترسيخ وجودها في السوق الأوروبية ترسيخًا تامًا، وتقديم المنتجات والخدمات التي تتوافق جيدًا مع تفضيلات المستهلك.

جهود متواصلة لتعزيز التقدم المتناغم في صناعة السجائر الإلكترونية الأوروبية

تعد هذه الترقية الإستراتيجية من VAPORESSO نهجًا مبتكرًا لاستكشاف المزيد من الإمكانيات في صناعة تدخين الفيب. فمن خلال إنشاء النظام البيئي الشامل للخدمات والتقدم الإستراتيجي لجهود التوطين الأوروبي، فإن VAPORESSO على استعداد لاستهداف نطاق أوسع من التعاون التجاري مع الشركاء، والإبحار في محيط متغيرات السوق معهم، ومشاركة فوائد إمكانيات السوق المستقبلية في أوروبا.

وتكرس VAPORESSO جهودها بالكامل لدعم التنمية المستدامة لصناعة تدخين الفيب في أوروبا. بدءًا من سلسلة التوريد، تلتزم VAPORESSO بتقديم منتجات عالية الجودة باستمرار لضمان إمدادات موثوق بها، والحفاظ على معايير المنتج. ومن ناحية المبيعات، تخطط VAPORESSO للتعاون الوثيق مع شركاء متنوعين لاستكشاف فرص تعاونية جديدة وتعزيز الصناعة برمتها. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم VAPORESSO تعزيز قدرات متاجر البيع بالتجزئة، وتحسين تجربة التسوق للمستهلكين ودعم نمو شركاء البيع بالتجزئة. ومن خلال التركيز على الاحتياجات المحلية في أوروبا وبناء نظام بيئي شامل للخدمات، تساهم VAPORESSO بنشاط في النمو السليم لصناعة تدخين الفيب الأوروبية.

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للتواصل: Fiona Guo، [email protected]