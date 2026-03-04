高露潔 x 香港牙醫學會 x 萬寧 三大聯乘 打造香港首個TOTAL牙周健康實驗室

為此，高露潔積極宣揚「從齦開始」的核心概念，透過現場舉辦的即場牙周病檢測、免費牙醫諮詢、專業牙醫學術講座及三大遊戲挑戰，全方位提升大眾對牙周病的警覺性。高露潔希望藉由「玩與學」並重的感官體驗，協助市民識別口腔潛在風險，從根源構築健康屏障。

從自我檢測到專業諮詢：一站式解碼牙齦健康

為了進一步提升公眾對口腔護理的參與度，TOTAL牙周健康實驗室活動現場特別設有「即場牙周病檢測」與「免費專業牙醫諮詢」，打造出兼具科學性與互動性的兩大核心評估環節，讓市民能以前所未有的深度了解自己的牙齦狀況。

1/ 即場牙周病檢測：光學顯影技術令牙菌膜一秒現形

牙周病的元兇是肉眼看不見的牙菌膜。為此，活動特別引進專業牙菌膜檢測儀，透過光學顯影技術，只需一秒即可令隱藏於牙縫與牙肉邊緣的細菌無所遁形。參與者可直觀了解口腔清潔盲點，即時掌握牙周健康程度。

2/ 大學牙醫團隊研發的人工智能 (Gum AI) 口腔健康檢測系統 - 提供精準口腔衛生指導

活動於3月14日及3月15日（星期六及日）更特別引入由大學牙醫團隊研發的人工智能（Gum AI）口腔健康檢測系統。

團隊長期以來高度關注本港市民口腔健康，以科研創新為核心動力，致力推動口腔健康服務均等化發展，為社會大眾帶來更普及、更可及的口腔健康保障。

活動現場設有免費口腔衛生指導服務，參加者只需透過手機或平板電腦拍攝口腔照片，系統即可利用 Gum AI大數據即時分析牙肉健康狀況，將複雜的指標轉化為易讀的評估結果，讓大眾親身體驗數碼化口腔護理的便利。

2/ 免費專業牙醫諮詢環節: 一對一解碼牙齦風險

香港的牙科水準享譽全球，香港大學牙醫學院位列世界第2位。除了自我檢測的初步篩查，TOTAL牙周健康實驗室更設有免費專業牙醫諮詢環節，即場為大眾提供醫學級建議，讓市民體驗香港牙醫的專業和優質服務，完成專業諮詢後，參加者可獲贈高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（95g）及優惠券。透過這種專業醫護與民眾面對面的深度交流，高露潔期望能協助市民掌握由根源防禦牙周病的專業方案，真正體現「專業守護港人全身健康」的行動理念。

三大「健齒挑戰」趣味互動：玩 + 學掌握護齦技巧

除精準的檢測服務，TOTAL牙周健康實驗室現場更設有三個以科學原理為基礎的趣味挑戰遊戲，讓市民在互動中學習正確的口腔護理知識。凡成功通過挑戰者，即可收集「健齒印章」，兌換包括高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（18g）及優惠券的豐富獎賞：

多重限時禮遇：完成挑戰即可獲贈萬寧豐富獎賞

挑戰一：擊退牙周問題！ 參加者需在 10 秒內推動專屬的「TOTAL 潔齒球」 精準擊倒代表各種牙周問題的圓柱

成功擊倒所有圓柱者，即可獲得「健齒印章」乙個 挑戰二： TOTAL 牙齦保護網 參加者需在30秒內操控象徵 Colgate Total 的感應手柄

在不觸碰電流線圈（代表牙膏的多重護理功能）的情況下 順利通過路徑

成功過關者可獲「健齒印章」乙個 挑戰三： 15 倍牙刷刷 參加者將使用高露潔巨型牙刷裝置，在限定時間內清除 模擬牙齒上的牙菌膜

完成挑戰者即可獲得「健齒印章」乙個。

為鼓勵市民積極參與口腔健康評估，TOTAL牙周健康實驗室準備了多項萬寧精美禮遇。市民凡於現場完成指定數量的健齒任務、參與專家講座或專業諮詢，即可根據不同進度換領包括高露潔全效系列產品、現金優惠券，以及限定奶龍聯名精品。

現場購買產品送額外贈品

此外，活動更與萬寧及網店平台聯動，推出購買指定數量產品即可獲贈高價值家居用品的限定優惠，務求全方位照顧市民的護齒與生活需求。

TOTAL牙周健康實驗室禮品換領 完成3項任務 即可獲得高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（18g）、優惠券 完成4項任務 即可獲得高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（18g）、優惠券以及深受大人小朋友歡迎的限定奶龍精美餐碟兩件裝 完成免費專業牙醫諮詢 即可獲得高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（95g）及優惠券 完成牙醫x藥劑師講座 即可獲得牙齦護理包: 高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（95g）、高露潔TOTAL牙周專護牙刷、高露潔全效專業牙齦護理漱口水及優惠券 追蹤高露潔「Dental高」Instagram 即可獲得高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（18g）

萬寧門市及網店平台禮品換領 於萬寧買高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏或全效專業護齦抗敏牙膏滿4支 即可獲得巨形牙膏咕𠱸及20吋行李箱乙個，吸濕大笨象1盒 於萬寧買高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏或全效專業護齦抗敏牙膏滿6支 即可獲得免費康寧 VISIONS®Metal Cookware 不黏中式炒鍋28cm（連玻璃蓋） 萬寧網店獨家優惠 買滿高露潔產品$268 即可獲得免費生蠔BB摺疊式購物車38L

TOTAL牙周健康實驗室 活動詳情：

日期： 2026年3月12日至3月18日

啟動禮 (暫停開放予公眾) ：2026年3月13日 (11AM-1:00PM)

地點： 奧海城二期地下中庭

時間： 12:00 PM – 8:00 PM

免費牙醫諮詢 詳情：

日期： 2026年3月12日至3月18日

時間： 12:00 PM – 4:00 PM

人工智能 (Gum AI) 口腔健康檢測系統詳情：

日期： 2026年3月14日至3月15日

時間： 12:00 PM – 8:00 PM

專業牙醫 x 萬寧藥劑師學術講座詳情：

日期： 2026年3月15日

時間： 2:30 PM – 3:00 PM

如需更多高清圖片，請登入此連結：http://bit.ly/46Lvpi7

Tags & Hashtags:

@colgate.hongkong #TOTAL牙周健康實驗室 #高露潔TOTAL #專業護理 #牙周健康 #口腔護理 #牙齦健康 #高露潔護齦 #口腔護理 #牙周護理 #牙醫推薦

有關高露潔 – 棕欖 (Colgate-Palmolive)

高露潔 – 棕欖是全球領先家用日常護理産品公司，産品涵蓋口腔護理、個人護理、家庭護理及寵物營養品。高露潔於環球逾200個國家及地區售賣多個著名的品牌産品，包括：高露潔、棕欖、Softsoap、Irish Spring、Protex、Sorriso、Kolynos、Sanex、Ajax、滴潔Axion、Soupline、Suavitel、Hill's Science Diet、Hill's Prescription Diet及 Hill's Ideal Balance。

SOURCE 高露潔