CapBridge聯手Moomoo Singapore，為其高淨值個人和機構客戶提供多元資產投資機會

新加坡2024年6月28日 /美通社/ -- CapBridge是領先的聯合投資和金融產品平臺，同時也是 FOMO Group的成員公司，其宣佈與 Moomoo Singapore 達成合作。Moomoo Singapore 是一家金融科技公司，通過其數字經紀和財富管理平臺為投資者提供變革性的投資體驗。

此次合作旨在通過CapBridge旗下受監管的資產託管服務公司，爲CapBridge的客戶提供便捷的投資渠道，以直接投資Moomoo提供的廣泛的投資產品。

CapBridge的高淨值個人和機構客戶現在可在其一站式數字投資平臺上直接投資Moomoo提供的公開市場產品，包括來自美國、新加坡和香港市場的股票、ETF與基金。此舉與CapBridge的策略相契合，即通過與頂尖供應商合作，不斷擴展和豐富投資產品組合，以涵蓋傳統資產和數字資產，從而為投資者提供最佳的投資機會。

作為受新加坡金融管理局（MAS）監管的資本市場服務牌照持有企業，CapBridge致力於提供資產託管、私募市場與公開市場投資服務，涵蓋證券和基金。憑借其綜合的金融解決方案，客戶可在一個平臺上實現多種投資組合配置需求，進而節省了與不同服務商進行對接的成本。

CapBridge的創始人兼首席執行官Johnson Chen表示：「我們很高興與Moomoo合作，進一步提升我們客戶的投資體驗。通過將Moomoo的多元化投資產品整合在CapBridge的平臺上，我們可為投資者提供公開市場投資機會。此外，CapBridge的一站式平臺整合了資產托管和投資服務，為客戶提供更廣闊金融產品和服務，以提高效率和便利性。這將允許客戶更快地執行投資決策、更順暢地管理帳戶，以及更簡化地進行報告、對賬和溝通流程。」

總部設於全球金融中心之一的新加坡，CapBridge利用數字化的流程和創新的投資架構，為高淨值個人和機構客戶提供多元資產投資機會。在2023年8月，FOMO Group完成了對CapBridge的收購，進一步鞏固了該集團作為亞洲領先的合規數字支付、數字銀行和數字資產解決方案提供商的地位。

作爲富途控股旗下的全資子公司，Moomoo Singapore是一家受MAS監管的資本市場服務牌照持有企業。同時，它是新加坡首家獲得MAS頒發的大型支付機構牌照-數字支付代幣服務的數字經紀公司。

此次CapBridge與Moomoo的合作凸顯了兩家公司致力於與行業領先的夥伴建立合作，不斷拓展所提供的產品和業務範疇，為客戶提供值得信賴的合規增值服務的承諾。

關於FOMO Group

成立於2015年，FOMO Group是一家總部位於新加坡的金融控股集團，受全球機構和企業客戶信賴，提供一站式數字支付、數字銀行和數字資產解決方案。FOMO Group致力於無縫橋接Web 2.0和Web 3.0生態系統，旗下擁有三家相互獨立運營的金融機構：

FOMO Pay – 受新加坡《支付服務法》監管的大型支付機構，其獲得新加坡金融管理局許可，可提供跨境匯款服務、境內匯款服務、數字支付代幣服務和商家收單服務。該公司已發展成為領先的一站式數字支付和數字銀行解決方案供應商，目前正致力於構建亞洲值得信賴的合規持牌金融通道，以服务機構和企業客戶。

– 受新加坡《支付服務法》監管的大型支付機構，其獲得新加坡金融管理局許可，可提供跨境匯款服務、境內匯款服務、數字支付代幣服務和商家收單服務。該公司已發展成為領先的一站式數字支付和數字銀行解決方案供應商，目前正致力於構建亞洲值得信賴的合規持牌金融通道，以服务機構和企業客戶。 CapBridge – 持有新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照，可提供包括證券和集體投資方案在內的資本市場產品以及提供資產託管服務，以及發佈宣傳有關投資產品的分析和報告。

– 持有新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照，可提供包括證券和集體投資方案在內的資本市場產品以及提供資產託管服務，以及發佈宣傳有關投資產品的分析和報告。 1exchange – 一家受監管的私募交易所，持有受認可市場運營商牌照，能夠協助公司和投資者上市並交易受監管的金融產品。

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SOURCE CapBridge