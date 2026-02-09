Finoverse推出「Genesis Festival」：面向亞洲新生代財富人群的AI賦能盛會將在香港遊艇會舉行

香港金融科技周的創辦者轉變策略，不再舉辦面向大眾市場的展會，而是精心打造僅限500人參與的私人生態系統，旨在把握亞洲高達1萬億美元的財富傳承機遇。

香港2026年2月9日 /美通社/ -- 作為亞洲地區規模最大的金融科技活動的籌辦商，Finoverse宣佈推出Genesis Festival，該活動將於2026年3月25日至26日在香港遊艇會(Royal Hong Kong Yacht Club)舉行。鑒於亞洲正發生大規模的代際資本轉移，舉辦此次盛會標誌著該公司策略方向的重大轉變——從舉辦大型貿易展會，轉向打造一個規模受限、僅限500人參與的私人生態系統，專為引領這一變革的「新生代」領袖量身定制。

此次盛會的推出，與香港政府加大對家族辦公室領域支持力度的舉措相契合，為傳統行業峰會提供了現代替代方案。遵循查達姆宮規則(Chatham House Rule)，Genesis Festival可以為那些在身份認同、治理模式以及人工智慧(AI)和代幣化等未來技術領域探索前行的負責人，提供一個安全交流的避風港。

「Samantha」體驗：AI打造的意外之喜

本次盛會的核心亮點是Samantha的首次亮相，這是由Finoverse自主研發的全球首個「AI社區主持人」。與普通的活動應用程式不同，Samantha是一個在WhatsApp上運行的代理型AI 智慧體，無需下載或登錄即可使用。

Samantha如同一條數字紐帶，實現「傳承，遇見未來」(Legacy to Tomorrow)。她通過與參會者進行僅需5分鐘的快速引導對話，瞭解其具體的投資指令和慈善目標，進而精心策劃精准對接。

Finoverse聯合創始人兼聯席行政總裁Vila Wong表示：「我們相信，到2030年，AI將處理大部分商業交易。屆時，人類唯一的工作就是建立信任。Samantha正是連接這一切的紐帶。」

Wong補充說：「你往往要花費大量時間，只為找到合適的對接人。我們開發Samantha就是為了解決這個問題。她以精准、高意向度的匹配，取代這種艱難的尋覓過程，讓每一次對話都真正有價值。」

對Finoverse的兩位創始人Anthony Sar和Vila Wong而言，此次推出Genesis Festival意義重大。二人曾耗時十年，將香港金融科技周(Hong Kong FinTech Week)打造成擁有4.5萬名參會者的全球行業盛會，如今卻摒棄了「大就是好」的模式，轉而專注於打造高信任度的精准策劃活動。

Finoverse聯合創始人兼聯席行政總裁Anthony Sar說：「我們將Genesis視為一個面向未來社交的生態系統。我們啟用Samantha，是因為高規格社交網路需要一定程度的審慎把控與精准策劃，而人類代理根本無法規模化實現這一需求。通過將Samantha融入Genesis Festival，我們既能營造私人聚會的溫馨氛圍，又能提供世界級智慧工具的精准度。」

活動亮點

活動場地： 選址於香港遊艇會這一港邊靜謐之地，計劃在全球頂級財富中心打造高信任度的社交環境。

選址於香港遊艇會這一港邊靜謐之地，計劃在全球頂級財富中心打造高信任度的社交環境。 科技應用： 通過Samantha實現「零摩擦」社交，確保所有引薦均為雙向匹配，並始終將隱私保護置於首位。

通過Samantha實現「零摩擦」社交，確保所有引薦均為雙向匹配，並始終將隱私保護置於首位。 活動目標：彌合機構傳統與數字前沿之間的鴻溝，確保知識與財富向數字時代的轉移既具有明確的目標性，又能產生深遠影響。

Finoverse簡介

Finoverse是全球規模最大的科技網路平臺，專注於彙聚人才與體驗，推動變革性發展。自2015年成立以來，Finoverse始終引領全球頂級金融科技(FinTech)與Web3領域體驗式活動，積極為新生代發聲，並打造了一個備受青睞的協作空間，已經獲得超過20.2萬名企業高管、創始人、投資者及家族成員的認可和參與。

在Finoverse集團旗下，Finoverse AI憑藉其自主研發的AI社區主持人「Samantha」，正引領未來社交方式的革新。Samantha依託演算法智慧，實現精准對接引薦，將大規模商務關係的建立流程專業化。這一技術優勢使Finoverse能夠突破傳統社交模式，為數字時代構建起下一代高信任度的線下社交網路。

Genesis Festival簡介

Genesis Festival提供精心打造的港邊環境，是一個專為家族、新生代領袖及行業建設者設計的交流平臺，旨在圍繞私人財富的演變趨勢展開深度對話、思考與思想碰撞。這場為期兩天的沉浸式活動在香港遊艇會舉行，將智力上的嚴謹探討與獨家的文化體驗融為一體，創造一個為促成有目標性的互動而量身定制的頂級社交場合。在以科技為先導的環境中，該活動彙聚多代傳承的價值觀與AI、代幣化及未來資本等顛覆性力量的碰撞。參會者將親身體驗我們的AI社區主持人Samantha，開啟個性化之旅，獲得與關鍵利益相關者的精准對接引薦。

