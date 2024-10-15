Illumina 與臺大醫院簽署合作協議，啟動大型全基因體定序計畫

人類全基因體定序（WGS）是對人體所有基因進行完整定序，藉此識別基因體變異，例如單核苷酸變異、拷貝數變異、結構變異、序列插入和缺失等。WGS 可以幫助研究人員和醫師精確掌握病人的基因變異，從而識別潛在的致病機制，預測疾病的發生或復發風險，並評估病人的藥物反應，實現個人化醫療。同時，透過累積大量人群的基因資訊，未來有望建立大型基因資料庫，推動生醫產業和全民精準健康的發展。

隨著次世代定序技術（NGS）的快速進展，定序儀器的性能持續提升，WGS 的成本已大幅下降。臺大醫院將在本次合作中使用illumina的高通量定序平臺 NovaSeq X Plus，單次運行可完成 120 人以上的 WGS，定序速度較之前型號提升 2 倍。未來臺大醫院計劃對約 5 萬名病人進行 WGS，應用範圍涵蓋癌症、神經系統疾病和罕見遺傳病的診斷和治療。

啟動萬人 WGS 計畫，台灣精準醫療迎來新里程碑

臺大醫院吳明賢院長表示，作為全台首家啟動超過萬例 WGS 大型計畫的醫院，臺大醫院期望通過此計畫深入瞭解特定疾病的基因圖譜和變異，探索基因如何影響疾病進程，讓醫療人員能夠更早介入治療。此次與illumina簽署合作備忘錄，象徵臺大醫院在精準醫療領域的持續承諾，未來將投入更多資源與人力，提升診斷與治療技術，進一步改善病患的健康水平與生活品質。

因美納全球高級副總裁兼大中華區總經理鄭磊則表示，作為全球基因定序與基因晶片技術的領導者，illumina將持續加速創新進程，並將全球經驗與本地需求緊密結合，持續與台灣頂尖臨床與研究機構合作，開發基因體應用在診斷與治療上的新潛力，為推動台灣乃至全球精準醫療的發展貢獻力量。

SOURCE Illumina 因美納