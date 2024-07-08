SWISS REJU熱光溶脂獲頒《香港01》重點年度大獎，「3GHz 熱光超微波」創下歷史佳績

《香港01》是香港最受歡迎而且最具公信力的新聞傳媒之一。每年頒發的「01好生活 品牌及服務大獎」，旨在表彰和頌揚優秀品牌，肯定其良好的經營操守和優質服務。《香港01》大獎，被業界視為一個高透明度、高認受性的企業獎項。各大品牌都必須經過嚴格的選拔，並且需要經過讀者投票，與及專家評審委員會個別審視，才能夠進入候選名單。

《香港01》年度重點獎項，見證「正版儀器，絕不hard sell」

SWISS REJU發言人表示：「《香港01》極有公信力，幾乎所有香港人每日都會閱讀新聞資訊。能夠獲頒發重點年度大獎，肯定服務質素，公司感到十分鼓舞。感謝讀者和客人熱情投票，與及評審委員會支持榮譽。

今年《香港01》好生活的得獎單位，全都屬於家傳戶曉、歷史悠久，而且對社會基建和市民健康有重大貢獻的重量級品牌，包括csl.、中旅社、Uber、Nestle雀巢健康科學、奧海城等等。SWISS REJU能夠與這些服務香港市民多年的品牌，一同獲取殊榮，感到十分榮幸。希望繼續為市民服務，一起感受我們對於醫美創科、優質服務的熱誠。」

數千萬投資，迎臨微波溶脂3.0「熱光超微波」

SWISS REJU獨家技術「熱光溶脂®」一直引入令人矚目的醫美科研儀器，包括每台各自價值數十萬的美顏纖體儀器，包括：美國法國共同研發的Winback、意大利精英名廠Eximia HR77、美國以色列Pollogen、日本「CZ 8效脂肪槍」等。SWISS REJU更是香港首批引入「諾貝爾獎技術」石墨烯的高端科研公司，歷年投資超過數千萬元於美國、法國、南韓、日本醫美技術開發和應用。熱光溶脂原理除了高能量機器之外，更加配合營養師設計產品「減腩微晶纖」，健康瘦身效果大受中港台明星歡迎。嶄新科技是舊式冷凍溶脂、傳統隔空溶脂、普通微波溶脂外的另一個選擇。

由於選用正版美國FDA與及歐盟CE認證的零入侵性儀器，熱光溶脂副作用比較舊式技術、其他微波溶脂機大幅改善。雖然低價市場抄襲者眾，甚至有美容黑店冒牌訛稱可以提供同款技術，欺騙消費者上門hard sell，不過由於盜版市場缺乏SWISS REJU巨大科研的投資，難以真正複製獨家科技熱光溶脂效果。

SWISS REJU最新引入的超級微波溶脂科技「熱光超微波」，屬於市場極罕見的3 GHz革命性新技術。繼續科研投資，也體現了SWISS REJU的雄厚財務實力。突破性3 GHz「熱光超微波」，超越舊有2.45GHz同類科技，正式宣佈進入微波溶脂3.0時代。纖體效能更強，更快。成本更低，令到熱光溶脂價錢有空間繼續調整。持續科研投資，是最強而有力的科技門檻，再次大幅度拋離坊間中下層市場的同款科技。

中西合璧，迎接大灣區新時代

SWISS REJU企業文化結合中西方的優點，秉持「國際級精品美容纖體」的品牌定位。除了品牌靈感與及核心科技源自瑞士，會繼續中西合璧，屹立中環，面向世界。抱著瑞士探險家的活力與毅力，迎臨大灣區新時代的挑戰和機遇。 美療中心位於中西薈萃的中環核心地段，用難以複製的「瑞士豪門沉浸式奢華體驗」，成為本港、大灣區、及全球客人的美容纖體首選。

了解更多：

http://www.reju.hk

SOURCE SWISS REJU