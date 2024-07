SWISS REJU熱光溶脂獲頒《香港01》重點年度大獎，「3GHz 熱光超微波」創下歷史佳績

SWISS REJU熱光溶脂引入諾貝爾獎石墨烯養生科技 再獲Cosmopolitan大賞殊榮

高級美容纖體品牌SWISS REJU熱光溶脂,首次引入獲得「諾貝爾物理獎」的嶄新量子科技「石墨烯」養生。將諾貝爾獎「智慧能源」概念,引領香港健康醫美行業。品牌更連續第二年獲得國際權威傳媒Cosmopolitan頒發年度重要獎項,Cosmopolitan Best of the Best...