A KuCoin lança o Airdrop de Futuros de 1 milhão de USDT, recompensando o tempo de mercado em novas listagens para fortalecer os ecossistemas de listagens

KuCoin

06 mar, 2026

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin é plataforma global líder em criptomoedas baseada em confiança, anunciou hoje o "Negocie novos futuros e compartilhe um airdrop de 1 milhão", uma campanha de futuros da KuCoin com um airdrop total de 1.000.000 USDT criada para recompensar os usuários que detêm posições em contratos futuros recém-listados. O programa acumula recompensas por hora, vinculadas ao tempo de exposição ao mercado e à posição. Ao enfatizar a participação sustentada durante a janela inicial de negociação de novas listas, a campanha visa apoiar uma participação mais saudável, incentivar uma liquidez inicial mais estável e ajudar a fortalecer os ecossistemas de listagem.

As novas listagens geralmente envolvem descoberta rápida de preços, liquidez em mudança e aumento da atividade de curto prazo. A abordagem baseada em posição da KuCoin foi elaborada para incentivar uma formação de liquidez mais orgânica, recompensando a duração em vez da velocidade, reduzindo a vantagem relativa do comportamento puramente de alta frequência e orientados a eventos. Essa estrutura visa apoiar um ambiente de negociação mais transparente e estável em torno de novas listagens, alinhar incentivos com engajamento de mercado mais longo e deliberado e ajudar usuários elegíveis a compensar custos relacionados à posse, ao mesmo tempo contribuindo para uma participação mais ordenada no estágio inicial.

A campanha também se baseia na força estabelecida da KuCoin em mercados altcoins e perpétuos. De acordo com o Relatório Anual de Líderes de Bolsa 2025 da CryptoQuant, a KuCoin está entre as duas principais corretoras globais em negociação perpétua orientada a altcoins, com as "outras altcoins" de cauda longa e as oito melhores altcoins por capitalização de mercado representando mais de 50% do volume perpétuo de negociação da KuCoin. Essa profundidade na liquidez diversificada de derivativos apoia um acesso mais amplo a ativos emergentes e ajuda o desenvolvimento de novas listagens com participação de mercado mais consistente.

Além dos incentivos de negociação, a campanha reflete o foco mais amplo da KuCoin em melhorar a forma como novos mercados amadurecem. Ao recompensar o tempo no mercado, a KuCoin pretende incentivar os usuários a se envolverem com novas listagens de modo a apoiar uma participação mais saudável, melhorar a qualidade da liquidez inicial e ajudar projetos e mercados emergentes a atravessar a volatilidade inicial com um envolvimento mais consistente dos usuários.

Fundada em 2017, a KuCoin é plataforma global líder em criptomoedas, confiada por mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. . A plataforma oferece serviços inovadores e conformes de ativos digitais, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, negociação de spots e futuros, gerenciamento institucional de patrimônio e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e Hurun, a KuCoin possui certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, destacando seu compromisso com a segurança de primeira linha. Com o registro AUSTRAC na Austrália e uma licença MiCA na Áustria, a KuCoin continua expandindo sua presença regulamentada sob o CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais confiável e de confiança.

