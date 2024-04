A Tompkins Conservation coloca o arquivo nas bibliotecas da Universidade de Stanford em apoio aos estudos e pesquisas de campo em andamento no Chile e na Argentina

A Tompkins Conservation foi idealizada pelo falecido Doug Tompkins, fundador da The North Face e da Esprit, e por Kris Tompkins, ex-CEO da Patagonia, Inc.

STANFORD, Califórnia, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Tompkins Conservation e seus co-fundadores e benfeitores, Kristine McDivitt Tompkins e o falecido Douglas R. Tompkins, estão doando seus arquivos pessoais, bem como o arquivo de seu trabalho de conservação e reflorestamento na América do Sul para as bibliotecas da Universidade de Stanford. Esses registros históricos, legais e científicos beneficiarão diretamente o corpo docente e os alunos que estão dando continuidade à longa tradição de Stanford de realizar estudos e pesquisas de campo no Chile e na Argentina, como também os interessados em iniciativas de conservação de terras.

Kristine McDivitt Tompkins e o falecido Douglas R. Tompkins. © Arquivos da Família Tompkins.

Motivada a enfrentar as crises globais de mudança climática e perda de biodiversidade, a Tompkins Conservation e suas organizações independentes sem fins lucrativos, a Rewilding Argentina e a Rewilding Chile, passaram mais de três décadas protegendo e refazendo paisagens grandes, selvagens e conectadas para que as comunidades humanas, os animais e as plantas possam prosperar. Em colaboração com parceiros públicos e privados, a Tompkins Conservation impulsionou a criação ou expansão de quinze parques nacionais, incluindo dois parques nacionais marinhos, protegendo 14,8 milhões de acres de terra e 30 milhões de acres de oceano na Argentina e no Chile como ecossistemas intactos. A história é contada em Wild Life, lançado em 2023 pela National Geographic Documentary Films.

"Esse filme, inspirador, triste e magnífico, oferece um contexto contemporâneo para a comunidade acadêmica enquanto nos preparamos para abrir o arquivo da Tompkins Conservation para pesquisa", disse Michael A. Keller, bibliotecário e vice-reitor da Ida M. Green University. "Prevejo que haverá um envolvimento ativo em Stanford com essas organizações e suas missões por muito tempo, e espero que haja oportunidades para os alunos de todos os níveis participarem de seus projetos no campus ou no local. Somos especialmente gratos a Kris Tompkins por ter colocado o arquivo em Stanford, onde acadêmicos e ecoambientalistas bem-intencionados farão excelente uso dele."

"Embora nosso trabalho ocorra na ponta da América do Sul", disse Kris Tompkins, "nossas origens começaram na Bay Area, onde Doug Tompkins construiu uma carreira empresarial bem-sucedida e embarcou em grandes aventuras que se tornaram a base para nosso segundo ato, no qual me juntei a Doug no esforço de 'pagar aluguel ao planeta' por meio da conservação e do reflorestamento. A Universidade de Stanford, a alma mater de muitos McDivitts, foi fundamental para a educação e os valores de minha família. Portanto, é apropriado que os arquivos da Tompkins Conservation, de Doug e meus, sejam abrigados aqui em Stanford, onde esperamos que eles inspirem estudantes brilhantes de todas as áreas a trabalhar por um planeta mais selvagem, equitativo e belo."

O arquivo da Tompkins Conservation consiste em três coleções distintas. Em primeiro lugar, a Coleção Douglas R. Tompkins documenta eventos importantes na vida de Douglas R. Tompkins (1943-2015), cofundador da The North Face e da Esprit, bem como de várias organizações sem fins lucrativos que mais tarde se tornaram a Tompkins Conservation. Esta coleção inclui correspondências e conversas com aqueles que influenciaram sua transição de empreendedor capitalista para ativista e filantropo. De interesse acadêmico são os materiais multimídia, tanto publicados quanto não publicados, que Doug Tompkins gerou ou coletou relacionados a seus interesses e projetos em agricultura ecológica e agricultura orgânica, montanhismo e caiaquismo em águas brancas, e o princípio da Fundação para a Ecologia Profunda de que toda vida na Terra tem valor intrínseco independentemente de sua utilidade para os propósitos humanos.

A Coleção Kristine McDivitt Tompkins documenta a carreira de sua homônima como ex-CEO da Patagonia, Inc. e atual presidente e cofundadora da Tompkins Conservation. Casada com Doug Tompkins em 1994, Kris Tompkins continuou a levar a cabo o legado de conservação deles desde sua morte em um acidente de caiaque em 2015. Os materiais exclusivos desta coleção documentam a fundação da Conservacion Patagonia, uma organização centrada na preservação de terras na região da Patagônia no Chile e na Argentina. Kris Tompkins foi a primeira conservacionista a receber a Medalha Carnegie de Filantropia, foi nomeada Patrona do Programa Ambiental das Nações Unidas para Áreas Protegidas e foi uma recente beneficiária do prêmio Ken Burns American Heritage Prize.

A Coleção de Conservação Tompkins compreende livros, subsídios, arquivos legais, artigos, entrevistas, fotografias, filmes e outros materiais. Seus primeiros documentos e publicações cronometram sua filosofia fundadora, formação e governança, à medida que se originavam de antecedentes organizacionais e estabeleciam sua principal área de foco na criação de parques terrestres e marinhos. Com este presente, os pesquisadores de Stanford poderão estudar todos os aspectos de um programa multifacetado, sustentado e eficaz de ativismo ambiental.

"Há poucos lugares no mundo com tanto a perder quanto a Patagônia", disse Elizabeth A. Hadly, professora de Biologia Ambiental da Escola de Humanidades e Ciências. "Paralelamente ao trabalho dos Tompkins na Patagônia, eu estava fazendo pesquisa lá, escavando e descrevendo dinâmicas de plantas e animais ao longo dos últimos 10.000 anos, tentando desvendar por que a América do Sul temperada era menos biodiversa do que a América do Norte na mesma latitude, e perseguindo um mistério de estreitamento genético de um pequeno mamífero endêmico social (o tuco-tuco) que finalmente foi explicado por erupções vulcânicas pré-históricas dos Andes."

A pesquisa de Stanford na região está em andamento. Como exemplo, Robert Dunbar, professor de Ciências da Terra na Escola de Sustentabilidade Doerr de Stanford, tem documentado há alguns anos o registro de mudanças climáticas em sedimentos de lagos patagônicos; no verão passado, ele liderou um grupo de estudantes de graduação de Stanford até a Patagônia para um currículo de curso que equilibra exercícios de campo com exploração da comunidade.

Stephan A. Graham, professor de Welton Joseph e Maud L'Anphere Crook na Stanford Doerr School of Sustainability e reitor emérito da School of Earth, Energy and Environmental Sciences, disse: "Meus alunos de pós-graduação e eu realizamos estudos de campo no extremo sul da Patagônia durante o último quarto de século, com 12 títulos de doutorado concedidos somente pelo meu grupo. Como resultado, temos uma grande apreciação de sua profunda beleza e importância ecológica. A Stanford Doerr School é guiada pelo objetivo de criar um futuro em que os seres humanos e a natureza prosperem em conjunto e perpetuamente por meio da excelência em pesquisa, educação, inovação e serviços. Seus departamentos acadêmicos abrangem uma ampla gama de temas, desde geologia até sistemas oceânicos, ecossistemas e interações humanas com ecossistemas. Assim, os objetivos da Stanford Doerr School of Sustainability estão estreitamente alinhados com o maravilhoso trabalho da Tompkins Conservation."

Um evento para celebrar os arquivos da Tompkins Conservation e da Tompkins Family está programado para o Dia da Terra, 22 de abril de 2024, a partir das 16h30, no Traitel Building, no campus de Stanford. O evento é gratuito e a inscrição é obrigatória. Embora as coleções estejam temporariamente indisponíveis durante o processamento dos arquivos, as perguntas sobre acessibilidade e uso acadêmico podem ser enviadas para a bibliotecária de Ciências da Terra e do Meio Ambiente, Alma Parada.

