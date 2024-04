SINGAPURA, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O imperativo global de melhorar o acesso e a qualidade da educação continua sendo fundamental. Nesse sentido, a instituição beneficente independente Vantage Foundation observa que a Índia fez avanços significativos em seu sistema educacional, com fortes indicadores que apontam para os esforços notáveis do país para melhorar os resultados da aprendizagem.

A Vantage Foundation apoia as atividades educacionais do Escritório Regional da UNESCO para o Sul da Ásia em Nova Déli, na Índia

Em particular, a Vantage Foundation reconhece o papel fundamental desempenhado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) na facilitação da transição da Índia para uma sociedade digitalmente capacitada. As profundas percepções da UNESCO, apresentadas no Relatório sobre o Estado da Educação (SOER) publicado pelo Escritório da UNESCO em Nova Déli, servem como prova de seu compromisso em promover reformas educacionais positivas.

"A UNESCO de Nova Déli produz nosso principal relatório sobre questões relacionadas ao domínio da educação na Índia, como inteligência artificial na educação, educação técnica e profissionalizante, educação climática etc.", explica Joyce Poan, especialista em programas e chefe do Setor de Educação da UNESCO de Nova Déli. "Colaboramos com a Vantage sobre o tema de inteligência artificial e educação. Esses relatórios são úteis para os formuladores de políticas porque fornecem informações atualizadas e dez recomendações concretas, específicas para a Índia."

"O SOER foi o resultado de uma pesquisa meticulosa por especialistas e projetado para aplicação prática. Como tal, podemos testemunhar seus efeitos tangíveis na Índia hoje", diz Steven Xie, diretor-executivo da Vantage Foundation. "Mais importante ainda, suas percepções universais têm o potencial de transcender fronteiras, oferecendo benefícios de longo alcance que se estendem além da Índia."

Joyce também destaca os amplos casos de uso dos relatórios. "Nossos relatórios servem como uma compilação essencial das melhores práticas, indo além de apenas informar os formuladores de políticas. Eles também representam um importante repositório de conhecimento sobre o tema escolhido, com o objetivo de educar professores, alunos e o público em geral", explica ela.

Questionada sobre as atualizações futuras de sua base de conhecimento, Joyce explica: "Este ano, a UNESCO Nova Deli priorizará a educação cultural e artística na Índia. Nosso próximo relatório destacará as melhores práticas de diferentes estados indianos e estratégias para aprimorar a educação cultural e artística em todo o país."

Por meio de seus esforços colaborativos, a Vantage Foundation e a UNESCO de Nova Déli exemplificam uma dedicação compartilhada para fomentar a excelência educacional e o progresso social. Essas iniciativas são criadas para inspirar a próxima geração a lutar por maiores realizações, tanto na Índia quanto em escala global.

