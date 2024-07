A Vantage Markets aprimora o Copy Trading com suporte a várias moedas e tipos de conta

PORT VILA, Vanuatu, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets (ou Vantage), corretora líder em multiativos, tem o prazer de anunciar uma série de melhorias interessantes em seu aplicativo Vantage, com o objetivo de revolucionar a experiência de copy trading. Esses novos recursos, desenvolvidos para oferecer maior flexibilidade e acessibilidade, foram concebidos para capacitar os traders em todos os níveis.

A Vantage Markets aprimora o Copy Trading com suporte a várias moedas e tipos de contas

O Vantage Copy Trading agora oferece suporte a diversos tipos de moedas, incluindo EUR, HKD, INR, JPY, US Cents e USD. Essa ampliação é um divisor de águas, pois permite que traders de diferentes regiões participem e diversifiquem seus portfólios na moeda de sua preferência. Isso se soma ao suporte a 55 métodos globais de depósito, incluindo cartões de crédito e transferências bancárias, garantindo que os usuários possam financiar suas contas com o método de sua preferência.

Além disso, a Vantage também introduziu o suporte a vários tipos de contas em seu mecanismo de Copy Trading. Agora, os usuários podem copiar e negociar entre diferentes tipos de contas sem problemas. Por exemplo, um copiador com uma conta STP padrão poderia optar por copiar um provedor de sinal usando uma conta RAW ECN sem swap, mesmo quando os dois usuários estiverem negociando em uma moeda diferente. Esse aprimoramento rompe ainda mais as barreiras e garante que os traders consigam alinhar suas atividades de copy trading com qualquer provedor de sinais de sua preferência, permitindo que eles selecionem provedores com base em seus estilos e estratégias de negociação preferidos.

Essas iniciativas estão alinhadas com os esforços contínuos da Vantage para democratizar o acesso ao copy trading, começando com a redução das exigências de depósito mínimo para US$ 50 e a simplificação do processo de inscrição.

"Na Vantage, nos comprometemos a tornar a negociação acessível a todos, e nosso aplicativo Vantage tem o objetivo de refinar e aprimorar a experiência do usuário, oferecendo flexibilidade e ferramentas poderosas em uma plataforma completa", afirma Lian J, Diretora de Crescimento de Usuários. "Nosso novo suporte a vários tipos de moedas e contas foi projetado para eliminar ainda mais barreiras geográficas e técnicas para os traders, permitindo que eles sigam e aprendam com qualquer trader experiente que escolherem, apoiando a acessibilidade em todos os níveis de experiência."

"Uma de nossas maiores metas do ano é ajudar nossos clientes de dispositivos móveis a desenvolver um instinto para os mercados financeiros e nossa plataforma em um tempo mais curto", acrescentou ela. "Com os aprimoramentos na interface do usuário e o lançamento de vários tipos de conta, acreditamos que a jornada de nossos clientes será simplificada para capturar oportunidades de mercado."

Descubra hoje mesmo o aprimorado aplicativo Vantage e seus poderosos recursos de copy trading.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de multiativos que proporciona aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para a negociação de produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 13 anos de experiência de mercado, a Vantage transcende o papel de uma corretora, disponibilizando um ecossistema de trading confiável, um premiado aplicativo para celulares e uma plataforma fácil de usar, que capacita os clientes a aproveitar as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

