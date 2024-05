AgriBusiness Global™ anuncia a programação do evento de 2024: Conectando líderes de insumos agrícolas de todas as partes do mundo

WILLOUGHBY, Ohio, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A AgriBusiness Global, a principal fonte de negócios para líderes da cadeia de valor global de insumos agrícolas, tem o prazer de anunciar sua programação de eventos para 2024. Por 37 anos, a AgriBusiness Global tem sido o recurso de referência para informações e análises confiáveis e de qualidade, liderando o setor no fornecimento da próxima geração de soluções para culturas, abrangendo proteção sintética de culturas, produtos biológicos e saúde vegetal.

Em 2024, a AgriBusiness Global realizará três eventos, cada um pensado para conectar líderes do setor, promover a inovação e impulsionar o crescimento dos negócios:

AgriBusiness Global ℠ LATAM Conference

Data: De 14 a 15 de maio

Local: Cidade do Panamá, Panamá

Capitalizando as tecnologias emergentes na América Latina

A Conferência LATAM ABG reunirá especialistas e influenciadores do setor para discutir as últimas tendências e desenvolvimentos em proteção de cultivos, saúde vegetal, produtos biológicos e tecnologia agrícola específica para a região da América Latina. O mercado latino-americano oferece novas oportunidades para o crescimento dos negócios e parcerias com os principais intervenientes da região. Saiba mais>

AgriBusiness Global ℠ Trade Summit

Data: De 7 a 8 de agosto

Local: Orlando, Flórida, EUA

O principal evento global do agronegócio – dedicado ao networking mundial e ao desenvolvimento de novos negócios

A Cúpula Comercial ABG é o fórum confiável para o avanço do desenvolvimento nos setores globais emergentes de proteção de cultivos, tecnologia agrícola, saúde vegetal e biológicos. Os participantes podem se reunir com os principais fabricantes, exportadores, empresas comerciais, vendedores, formuladores e consultores do mundo. A Cúpula Comercial facilita o comércio global ao oferecer sessões educacionais, uma área de exposição robusta, salas de reunião privadas e oportunidades de networking dedicadas para que o mercado mundial se conecte, se envolva e crie negócios. Saiba mais>

AgriBusiness Global ℠ SE Asia Conference

Data: De 6 a 7 de novembro

Local: Jakarta, Indonésia

Capacitando o agronegócio do Sudeste Asiático para um impacto global

A Conferência do Sudeste Asiático ABG, produzida em cooperação com a Indonesian CropCare Association, apresentará tecnologias de ponta e inovações na produção agrícola, abordando os desafios e as oportunidades exclusivas do mercado do Sudeste Asiático. Os participantes obterão insights exclusivos para se preparar para o futuro e navegar pelo presente no mercado agrícola em rápida evolução. Saiba mais>

"Nossos eventos são plataformas dinâmicas para os líderes do setor se conectarem, colaborarem e impulsionarem a inovação", disse Eric Davis, diretor de grupo da AgriBusiness Global. "Estamos entusiasmados em reunir as mentes mais brilhantes do setor para explorar novas ideias, promover parcerias e moldar o futuro da agricultura".

Para obter informações sobre os eventos de 2024 e sobre como participar, acesse AgriBusinessGlobal.com.

