Alat aumenta capacidades de produção sustentável com o lançamento do negócio de Eletrificação e Infraestrutura de IA

RIAD, Arábia Saudita, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Alat, uma empresa PIF com foco na transformação dos setores mundiais (eletrônica e industrial) e na criação de um centro de fabricação de classe internacional na Arábia Saudita, anunciou hoje no Milken Institute Conferência em Los Angeles, EUA, o lançamento de duas novas unidades de negócios: Eletrificação e Infraestrutura de IA. As duas unidades de negócios irão atender à demanda mundial sem precedentes por infraestrutura de IA e à necessidade urgente de apoiar a transição energética internacional, fortalecendo a tecnologia da rede elétrica.

A eletrificação é uma meta fundamental para Alat, não apenas para fortalecer a tecnologia de rede para uso robusto e aumentado da tecnologia, mas também para alimentar processos industriais à medida que o crescimento da eletricidade segue exponencialmente, sendo a eletricidade a principal energia produzida pela energia limpa solar, eólica e de hidrogênio. Ao combinar os ricos recursos de energia solar e outras fontes de energia limpa da Arábia Saudita com sistemas industriais elétricos, a Alat pretende oferecer soluções que irão contribuir significativamente para a transição energética mundial e a descarbonização da indústria.

A unidade de negócios de Eletrificação irá se concentrará em tecnologias de transmissão e distribuição. Também irá incluir a conexão de fontes de energia renováveis à rede e às tecnologias mais recentes para geração e compressão de gás e hidrogênio.

A unidade de negócios de Infraestrutura de IA se concentra na tecnologia necessária para recursos de IA e abrange equipamentos de rede e comunicações, servidores, equipamentos de rede de centrais de dados, armazenamento de centrais de dados, servidores industriais de borda e computação da indústria 4.0. A adoção da IA em combinação com outras tecnologias da indústria 4.0, incluindo a robótica, permitirá um salto adiante na produção inteligente e na criação de fábricas inteligentes. A unidade de negócios de Infraestrutura de IA não apenas irá oferecer soluções aos clientes da Alat, mas também contribuir para as metas de tecnologia avançada da Alat.

Amit Midha, Diretor Executivo Global da Alat, disse: "Tenho o prazer de anunciar estas duas novas divisões interessantes, pois elas darão uma contribuição significativa à meta estratégica geral da Alat de desenvolver um futuro avançado e sustentável para a indústria.

O tamanho do mercado mundial de eletrificação atingiu US$ 73,64 bilhões em 2022 e deverá atingir cerca de US$ 172,9 bilhões até 2032, crescendo a uma CAGR de 8,91% entre 2023 e 2032. O mercado mundial de infraestrutura de IA está experimentando um crescimento notável, com previsão de atingir impressionantes US$ 460,5 bilhões até 2033, com um CAGR atraente de 28,3% ao longo da década. Este crescimento é impulsionado pela crescente adoção de tecnologias de IA em vários setores, à medida que as organizações reconhecem o potencial da IA para impulsionar a inovação, melhorar os processos de tomada de decisão e automatizar tarefas.

O lançamento destas unidades de negócios é impulsionado pelas tendências mundiais de computação com eficiência energética, para mitigar o impacto ambiental do processamento de dados em grande escala e da integração de energia renovável, aproveitando fontes de energia renováveis, como energia solar, eólica e hidrelétrica, em centrais de dados e instalações de computação. Além disto, o futuro da infraestrutura de IA implica a concepção e construção de centros de dados ecológicos que priorizem a eficiência energética, a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. A infraestrutura de IA também se cruza com os esforços de eletrificação nos transportes, sobretudo no desenvolvimento de veículos autônomos e soluções de mobilidade elétrica. Os sistemas de transporte alimentados por IA aproveitam a análise de dados, algoritmos de aprendizagem automática e tecnologias de sensores para otimizar o planeamento de rotas, a gestão do tráfego e o desempenho dos veículos, contribuindo para a adoção generalizada de veículos elétricos e reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.

A IA desempenha um papel crucial em otimizar a operação e gestão das redes elétricas, permitindo que as concessionárias melhorem a eficiência, a confiabilidade e a sustentabilidade. As soluções de otimização de rede baseadas em IA aproveitam análises avançadas, modelagem preditiva e algoritmos de controle em tempo real para equilibrar a oferta e a demanda, integrar fontes de energia renováveis e aumentar a resiliência da rede diante de interrupções ou flutuações.

A Alat, patrocinadora ouro da Conferência do Milken Institute em Los Angeles, EUA, agora possui nove unidades de negócios com foco na fabricação de tecnologia sustentável. A Alat irá investir US$ 100 bilhões até 2030 nestas unidades de negócios para desenvolver parcerias importantes e estabelecer capacidades de produção avançadas na Arábia Saudita para trazer empregos e diversificação econômica ao país.

Sobre a Alat

A Alat é uma empresa com foco na transformação de setores mundiais (eletrônica e industrial) e na criação de um centro de produção de classe mundial na Arábia Saudita, impulsionado por energia limpa, para construir um amanhã melhor. A Alat irá proporcionar uma produção sustentável para ajudar as empresas internacionais a reduzir suas emissões e a avançar para a produção com zero carbono. A Alat, uma empresa PIF, é um facilitador essencial das metas da Visão 2030 para diversificação econômica, desenvolvimento industrial, inovação e criação de empregos.

A principal meta da Alat é garantir que as empresas internacionais definam soluções de produção sustentáveis na Arábia Saudita, ao se beneficiar dos abundantes recursos energéticos ecológicos, da geolocalização exclusiva do país e de seus investimentos em tecnologia. Inicialmente, suas principais áreas estratégicas de negócios serão semicondutores, dispositivos inteligentes, edifícios inteligentes, eletrodomésticos inteligentes, saúde inteligente, indústrias avançadas e tecnologias de infraestrutura da próxima geração. Para mais informação, acesse www.alat.com

