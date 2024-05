AMBIPAR ATINGE R$1,4 BILHÃO DE RECEITA BRUTA NO 1º TRIMESTRE DE 2024

- Receita bruta consolidada da Ambipar evoluiu 13% em relação ao 1º trimestre de 2023.

- EBITDA consolidado atinge R$375 milhões, apresentando expansão de 28% em relação ao 1 trimestre de 2023, com destaque para incremento de margem.

- Lucro líquido recorrente foi de R$42,3 milhões, um crescimento de 288%, em relação ao 1 trimestre de 2023.

- Redução de Capex para 9,8% da receita líquida, resultado da disciplina na alocação de capital e finalização de projetos industriais.

SÃO PAULO, 10 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Ambipar (SaoPaulo: AMP3), multinacional brasileira, líder em gestão ambiental com atuação em 40 países, fechou o primeiro trimestre com expansão de 13% da receita bruta, 28% de incremento do EBITDA e aumento de 288% de lucro líquido ajustado, em relação ao mesmo período do ano anterior.

No primeiro trimestre de 2024, a receita consolidada atingiu R$1,4 bilhão, e o EBITDA, por sua vez, chegou a R$375 milhões, com margem de 29,6%, o que representa um incremento de 4 pontos percentuais. Já o lucro líquido recorrente consolidado foi de R$42,3 milhões, um crescimento de 288%.

A companhia promove a transformação ecológica, investindo e operando projetos de economia circular, descarbonização, transição energética e regeneração ambiental e conta mais de 20 mil colaboradores. No trimestre, suas duas empresas operacionais – a Ambipar Response e a Ambipar Environment – apresentaram evolução nos principais indicadores financeiros. A Ambipar Response é a empresa global de resposta a emergências ambientais e com ações negociadas na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE). E a Ambipar Environment possui presença na América Latina, atuando na gestão total de resíduos industriais, com foco na economia circular.

Nessa linha, a Ambipar seguiu comprometida com uma alocação disciplinada de capital ao longo dos primeiros três meses do ano, reduziu seus investimentos em CAPEX. No período, o CAPEX foi reduzido para R$124 milhões, o que representa menos de 9% da receita líquida. Desse total, R$80,6 milhões foi dedicado à manutenção e R$43,6 milhões para expansão das operações.

Entre os investimentos realizados, o destaque foi a inauguração da maior planta de economia circular do Chile, em Santiago. Na primeira fase, a planta conta com capacidade anual para reciclar mais de 60 mil toneladas de resíduos, com uma taxa de recuperação superior a 90%. Os resíduos não recicláveis são valorizados e convertidos em energia.

Na frente de governança, a Ambipar também seguiu com melhorias, ampliando o número de conselheiros de 5 para 7, sendo independentes para cinco membros. No final de abril, foram eleitos 2 novos conselheiros: Victor Bastos Almeida e Felipe Villela Dias. Com isso, o Conselho passou a ser majoritariamente independente, o que contribuirá com aperfeiçoamento de processos, integração e eficiência de gestão.

Para 2024, a Ambipar espera um ano de retomada e melhoria dos indicadores macroeconômicos e trabalhará focada em sua estratégia. Ampliará o contato com o mercado, de modo que o valor da Ambipar convirja para seu valor intrínseco. O foco será no crescimento orgânico, integração das operações e em apresentar expansão nos indicadores financeiros, contínuo fortalecimento das equipes, aumento na geração de caixa e desalavancagem.

FONTE Ambipar