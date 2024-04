ANSER CODING lança Smart Printhead, uma solução de jato de tinta projetada para integração em linhas de produção automatizadas

TAIPEI, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A ANSER CODING anuncia com orgulho sua mais recente oferta de produtos: o ANSER Smart Printhead, uma impressora compacta de jato de tinta de alta resolução projetada para automação de produção e integração de sistemas. Com o controlador mais pequeno do mundo, foi projetado para se adequar a espaços de produção apertados no mundo das linhas de produção automatizadas. E com sua tecnologia de cabeça de impressão intercambiável, proporciona uma ampla gama de seleção de tinta para diferentes demandas de codificação de substrato.

"A flexibilidade é o conceito central de design por trás do Smart Printhead", conforme afirmado por Kevin Chen, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da ANSER. "O Smart Printhead oferece escalabilidade incomparável, seja para uma única operação de produção ou para uma fábrica automatizada em grande escala com até 100+ linhas de produção. O Smart Printhead faz tudo isso".

Para complementar o Smart Printhead, a ANSER também lançou sua plataforma de gerenciamento central, a ANSER Xonnect. O Xonnect permite o monitoramento em tempo real do equipamento de codificação e fornece relatórios de análise de dados para melhorias na eficiência da produção. Kevin Chen afirmou: "Nosso objetivo para o Xonnect não é apenas monitorar o equipamento de codificação no chão de produção, mas fornecer um valor agregado real que os clientes apreciam: que é eliminar os desperdícios de produção, os custos de treinamento de operadores e, mais importante, os tempos de inatividade de produção". ANSER Xonnect é uma ferramenta poderosa que capacita gerentes de fábrica e engenheiros a navegar em linhas de produção complexas com facilidade e a reduzir tarefas repetitivas para garantir resultados consistentes e de alta qualidade.

O ANSER Smart Printhead está agora disponível para integração em todo o mundo. Para mais informações, visite o site da ANSER CODING: https://www.anser-coding.com/.

Sobre a ANSER CODING

Fundada em 1986, a ANSER Coding, uma empresa sediada em Taiwan, incorpora um espírito de inovação e diferenciação, oferecendo soluções confiáveis para diversas necessidades de fabricação e codificação. Com décadas de experiência, lideramos a indústria com tecnologias avançadas, garantindo qualidade e satisfação do cliente sem igual.

