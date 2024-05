Arezzo&Co apresenta um Lucro Líquido de R$79M, com crescimento de 7,7% vs 1T23, e avanço de 5,5% no Ebitda recorrente

Impulsionada pela diversificação de canais, companhia alcançou R$ 1 bilhão no 1T24 de sell out DTC, puxado pelo e-commerce, o que representa um aumento de 9,4% vs 1T23

SÃO PAULO, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Arezzo&Co, a maior house of brands de moda do Brasil, responsável pelas marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Grupo Reserva, entre outros, apresentou um resultado sólido no 1T24. A companhia reportou um Lucro Líquido Recorrente de R$ 78,7 milhões, um aumento de 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado e uma Margem Líquida de 7,3%, aumento de 0,2 p.p. na comparação com 1T23.

No primeiro trimestre do ano, a empresa teve uma receita bruta de R$ 1,36 bilhão, um aumento de 5,6% em relação ao ano passado, ou uma expansão 30,4% em relação a 1T22, e uma Receita Líquida de mais de R$ 1 bilhão no trimestre, aumento de 4,6% vs 1T23.

O Ebitda recorrente, isto é, que exclui os efeitos não recorrentes, apresentou um total de R$ 173,3 milhões (+5,5%) e uma Margem Ebitda recorrente de 16,2%, um aumento de 0,2 p.p., ambos em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

"A Arezzo&Co no início deste ano demonstrou uma estratégia eficaz na gestão portfólio de marcas e uma proteção significativa da rentabilidade do negócio. Apresentamos um crescimento robusto, mesmo com a forte comparação com 2023, fruto da habilidade de execução e entrega do nosso time, alinhados à nossa cultura como maior house of brands de moda do Brasil", afirma Alexandre Birman, CEO da companhia.

As marcas apresentaram um crescimento consistente nestes primeiros meses de 2024. A AR&Co, formado pelo Grupo Reserva e Baw, foi o grande destaque, com uma receita de R$ 318,9 milhões, um aumento de 11% em relação a 1T23 e expansão de 61,9% na comparação com 1T22. Além disso, a Arezzo apresentou uma receita bruta de R$ 377,8 milhões, crescimento de 8,6% vs 1T23, o que representa uma expansão de 23,2% em relação a 1T22. Anacapri totalizou R$ 93,9 milhões (+26,4% ante 1T22) e Schutz apresentou R$ 187,8 milhões (+5,3% ante 1T22).

No primeiro trimestre a companhia vendeu 709 mil bolsas (+5,3%) e 4,6 milhões de pares de sapatos (+1,3%), na comparação com o mesmo período de 2023.

Canais mais fortes e estratégicos

Quando observado os canais, o sell-out DTC (Lojas Próprias + Franquias + E-Commerce) alcançou R$ 1 bilhão de receita bruta no 1T24, um aumento de 9,4% na comparação com 1T23, puxados por R$ 249 milhões de lojas próprias (+10,9%), R$ 478 milhões de franquias (+4,8%) e R$ 308 milhões do e-commerce (+15,9%). Este crescimento também é superior à forte base de comparação de 1T23 ante 1T22, quando o sell-out DTC apresentou um crescimento de 22%.

Um outro destaque do período vai também para o canal digital. O e-commerce apresentou uma receita de R$ 332 milhões, um aumento de 19,3% ante 1T23, e já totaliza 92 milhões de acessos, um aumento de 24,5% na comparação com o mesmo período. Atualmente, a companhia já apresenta 5,8 milhões de clientes ativos, elevação de 8% ante 1T23.

FONTE Arezzo&Co