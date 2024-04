Ashua Curve & Plus Size amplia espaços dedicados nas lojas da Renner em nova expansão omnicanal

Estratégia da marca inclui a abertura de mais de 20 corners até o final de 2024 em praças do Brasil e Uruguai. No total serão cerca de 40 espaços, com mais variedade de tamanhos e experiência de compra integrada à da Renner

PORTO ALEGRE, Brasil, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Ashua, marca Curve e Plus Size da Lojas Renner S.A., ampliará os seus espaços dedicados, os chamados corners, nas lojas da Renner esse ano. A previsão é que, em 2024, sejam entregues mais de 20 pontos, em locais como Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Distrito Federal.

Crédito da foto: Fabiano Panizzi/Ashua

Vestindo manequins do 42 ao 58, com peças versáteis e coleções cheias de informação de moda, a Ashua nasceu no e-commerce em 2016. Com as novas aberturas, a marca chegará a cerca de 40 espaços deste tipo distribuídos nas lojas da Renner no Brasil e Uruguai.

"Estamos sempre conectadas com as nossas clientes e ampliar o número desses espaços dedicados reflete bem isso, pois era um desejo delas. O mix de produtos foi pensado de acordo com o perfil de cada praça, assim como a comunicação do corner, que facilitou o seu acesso nas lojas. Queremos seguir proporcionando uma experiência completa, com muita tendência de moda, básicos e o nosso carro-chefe, que são os jeans da Ashua", afirma Diana Wu, gerente sênior da Ashua, que comenta que, com essa ampliação, a marca chega fisicamente a novas regiões do país, como é o caso do Centro-Oeste brasileiro, e expande a atuação no Uruguai, que passar a contar agora com três corners.

Crescimento do negócio

Este processo acompanha o avanço da marca em sua estratégia omnicanal. Em 2023, a Ashua abriu cinco novas lojas físicas, totalizando atualmente 18 pontos, e segue oferecendo outros canais de venda, como WhatsApp, site e app da Lojas Renner.

Além dessas ações, a marca também disponibiliza a modalidade de entrega Ship From Store, na qual as vendas do e-commerce saem diretamente das lojas, permitindo acelerar as entregas e qualificar a experiência dos clientes.

