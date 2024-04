Automation Anywhere nomeia Tim McDonough como diretor de marketing para impulsionar a conscientização global e o crescimento da líder em automação baseada em IA

SAN JOSE, Califórnia, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Automation Anywhere, líder em soluções de automação baseadas em IA, anunciou que o líder de marketing de IA, Tim McDonough, ingressou na empresa como diretor de marketing (CMO). McDonough, que traz mais de duas décadas de experiência na promoção do crescimento de startups e empresas da Fortune 100, moldará e liderará a marca global, as estratégias de crescimento e as funções de entrada no mercado da Automation Anywhere.

Tim McDonough, CMO, Automation Anywhere

McDonough ingressa na Automation Anywhere vindo da Intel, onde recentemente atuou como vice-presidente e CMO de IA e data centers. McDonough supervisionou a transformação da unidade de negócios de mais de US$ 14 bilhões, ao mesmo tempo que orientava a estratégia e o posicionamento da empresa no mercado de IA.

"Tim se junta a nós em um momento incrível da nossa jornada, à medida que vivenciamos uma nova fase de crescimento desencadeada pelos benefícios transformadores de nossos modelos generativos de automação de processos de IA que estão transformando os negócios de nossos clientes", disse Mihir Shukla, CEO da Automation Anywhere. "A impressionante experiência de Tim será fundamental em nossos esforços para capacitar as organizações a alcançar resultados surpreendentes, automatizando mais de quarenta por cento dos fluxos de trabalho e tarefas e economizando milhões, até mesmo bilhões, de dólares."

Antes da Intel, McDonough ocupou cargos executivos em empresas líderes de tecnologia, incluindo Unity Technologies, Qualcomm e Microsoft. O histórico de McDonough em marketing empresarial e de alto nível abrange tecnologias desenvolvidas e emergentes, incluindo ferramentas de IA, aplicativos, soluções de software como serviço (SaaS) e ecossistemas de desenvolvedores.

"Estou ansioso para ajudar a liderar a Automation Anywhere em sua próxima fase de crescimento, pois ela ajuda as empresas a transformar seus negócios", disse McDonough. "Ver como os clientes estão inovando com a plataforma da Automation Anywhere demonstrou para mim a incrível oportunidade de mercado que temos. Quando você combina automação com IA generativa, os clientes podem ir além do impacto nas tarefas ou nos departamentos e automatizar em nível empresarial, capacitando empresas e funcionários a fazerem seu melhor".

A nomeação de McDonough ocorre em um momento de oportunidades notáveis para a empresa, marcado pelo recente desempenho recorde do quarto trimestre da Automation Anywhere, pela lucratividade contínua e pelas fortes perspectivas para o atual ano fiscal. No último trimestre, a Automation Anywhere relatou um crescimento de 50% em negócios de grandes empresas em relação ao trimestre anterior, destacando o impulso da empresa e a forte posição de mercado.

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em automação de processos baseada em IA que coloca a IA para funcionar em todas as organizações. A Automation Success Platform da empresa é alimentada por IA generativa e oferece descoberta de processos, RPA, orquestração de processos de ponta a ponta, processamento de documentos e análise, com uma abordagem que prioriza a segurança e a governança. A Automation Anywhere capacita organizações em todo o mundo a liberar ganhos de produtividade, impulsionar a inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios. A empresa é orientada por sua visão de impulsionar o futuro do trabalho, ao liberar o potencial humano através da automação por IA. Saiba mais em http://www.automationanywhere.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2395055/Tim_Headshot.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2383572/4665982/Automation_Anywhere_Logo.jpg

FONTE Automation Anywhere, Inc.