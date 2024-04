Axel Springer e Microsoft ampliam parceria em publicidade, inteligência artificial (IA), conteúdo e serviços do Azure

As empresas planejam aproveitar os seus pontos fortes em publicação digital e tecnologia para acelerar o crescimento na era da IA

REDMOND, Washington e BERLIM, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Axel Springer SE e a Microsoft Corp. anunciaram uma parceria ampliada e multifacetada em publicidade, IA, conteúdo e computação em nuvem. A cooperação pretende impulsionar a inovação de ponta para apoiar o jornalismo independente em todo o mundo.

A parceria procura expandir e aprofundar a cooperação existente em diferentes níveis. A colaboração adtech existente será expandida para abranger a POLITICO. Com base no compromisso mútuo com os princípios e o potencial da IA responsável, ambas as empresas farão parceria para desenvolver novas experiências baseadas em IA para os seus usuários. Além disso, os usuários do Microsoft Start-MSN terão acesso a mais conteúdo premium das novas marcas da Axel Springer, e a Axel Springer migrará suas soluções SAP para o Microsoft Azure.

"Nesta nova era da IA, as parcerias são fundamentais para preservar e promover o jornalismo independente e, ao mesmo tempo, garantir um cenário mediático próspero", afirmou Mathias Döpfner, CEO da Axel Springer. "Estamos otimistas em relação ao futuro do jornalismo e às oportunidades que podemos liberar por meio desta parceria ampliada com a Microsoft."

"Esta nova geração de IA está transformando quase todos os aspectos do trabalho e da vida, incluindo a forma como as pessoas procuram e consomem conteúdo online", disse Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft. "Nossa parceria ampliada com a Axel Springer reúne sua liderança em publicação digital com todo o poder do Microsoft Cloud — incluindo nossas soluções de anúncios — para construir experiências inovadoras baseadas em IA e criar novas oportunidades para anunciantes e usuários."

Elementos-chave da parceria

Estendendo a colaboração adtech para os EUA: a Axel Springer adotará o Microsoft Advertising como sua solução de servidor de anúncios, expandindo sua parceria existente da Europa para os EUA. A POLITICO integrará a tecnologia Microsoft Advertising como uma solução abrangente aprimorada pela camada de gerenciamento e otimização da adtech AdLib da Axel Springer . A POLITICO também será integrada à Microsoft Advertising Network, permitindo que os anunciantes alcancem um público mais amplo.

a adotará o Microsoft Advertising como sua solução de servidor de anúncios, expandindo sua parceria existente da Europa para os EUA. A POLITICO integrará a tecnologia Microsoft Advertising como uma solução abrangente aprimorada pela camada de gerenciamento e otimização da adtech AdLib da . A POLITICO também será integrada à Microsoft Advertising Network, permitindo que os anunciantes alcancem um público mais amplo. Potencializando novas experiências de IA e monetização: a Axel Springer fará parceria com a Microsoft para testar experiências de bate-papo inovadoras baseadas em IA para melhor informar e envolver seus usuários com o conteúdo jornalístico da Axel Springer . A cooperação alimentará ainda mais os empreendimentos de Axel Springer em IA, com base em projetos como o assistente de IA Hey_, desenvolvido, entre outros, pelo Azure OpenAI Service. Além disso, Axel Springer aproveitará a API Chat Ads da Microsoft Advertising para monetização da IA generativa.

a fará parceria com a Microsoft para testar experiências de bate-papo inovadoras baseadas em IA para melhor informar e envolver seus usuários com o conteúdo jornalístico da . A cooperação alimentará ainda mais os empreendimentos de em IA, com base em projetos como o assistente de IA Hey_, desenvolvido, entre outros, pelo Azure OpenAI Service. Além disso, aproveitará a API Chat Ads da Microsoft Advertising para monetização da IA generativa. Ofertas de conteúdo aprimoradas por meio do Microsoft Start-MSN: a Axel Springer está expandindo sua parceria Microsoft Start-MSN para oferecer aos usuários acesso a mais conteúdo premium das principais marcas jornalísticas, como a Business Insider, POLITICO, BILD e WELT, alcançando milhões de usuários em todos os dispositivos e mercados.

a está expandindo sua parceria Microsoft Start-MSN para oferecer aos usuários acesso a mais conteúdo premium das principais marcas jornalísticas, como a Business Insider, POLITICO, BILD e WELT, alcançando milhões de usuários em todos os dispositivos e mercados. Expansão do Microsoft Azure: além de ampliar o uso dos recursos de IA do Azure para inovação em IA, a editora digital também transformará e migrará suas soluções SAP para o Microsoft Azure, a plataforma de nuvem confiável e segura, para aprimorar a escalabilidade, a confiabilidade e o desempenho em toda a sua infraestrutura digital.

Sobre a Axel Springer

A Axel Springer é uma empresa de mídia e tecnologia ativa em mais de 40 países. Ao fornecer informações em suas diversas marcas de mídia (entre outras BILD, WELT, BUSINESS INSIDER, POLITICO) e portais de classificados (The Stepstone Group e AVIV Group), a Axel Springer capacita as pessoas a tomarem decisões livres para suas vidas.

A empresa passou com sucesso de uma empresa de mídia impressa tradicional para a principal editora digital da Europa. Por meio do crescimento acelerado, a Axel Springer pretende tornar-se líder do mercado global em conteúdo digital e classificados digitais. A empresa está sediada em Berlim e emprega mais de 18.000 pessoas em todo o mundo.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) cria plataformas e ferramentas baseadas em IA para oferecer soluções inovadoras que atendam às crescentes necessidades de nossos clientes. A empresa de tecnologia está empenhada em disponibilizar amplamente a IA, fazendo isso de forma responsável, com a missão de capacitar cada pessoa e cada organização no planeta para alcançar mais.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1702517/Microsoft_Company_Logo.jpg

FONTE Microsoft Corp.