BC.GAME obtém nova licença LOK em Curaçao, melhorando a conformidade legal e o alcance global

WILLEMSTAD, Curaçao, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em um importante desenvolvimento para o setor de jogos de azar, a BC.GAME® tem o prazer de anunciar a aquisição de uma nova licença de jogo, totalmente compatível com a estrutura regulatória de ponta da Portaria Nacional de para Jogos de Azar (LOK) de Curaçao. Essa conquista reafirma o compromisso inabalável da BC.GAME em oferecer um ambiente de jogo seguro e em conformidade com a lei para sua base global de usuários

Jack Dorsey, CEO da BC.GAME, disse: "Somos imensamente gratos pela sólida estrutura regulatória de Curaçao, que tem sido fundamental no setor de jogos de azar. A obtenção dessa licença é um marco vital no desenvolvimento contínuo da BC.GAME e em nosso compromisso de oferecer uma experiência de jogo confiável e segura."

A introdução da legislação LOK, projetada para substituir o antigo arcabouço da Portaria Nacional sobre Jogos de Azar Offshore (NOOGH), estabeleceu um novo precedente no domínio das licenças de jogo. Sob o regime NOOGH, a BC.GAME operava sob uma sublicença emitida pela Curaçao Interactive Licensing NV (CIL). A nova estrutura LOK, no entanto, traz mudanças significativas, incluindo a interrupção da emissão de novas sublicenças e requisitos rigorosos para os licenciados existentes que buscam renovação.

Curaçao foi uma das nações pioneiras no estabelecimento de regulamentações para atividades de jogos. Consequentemente, essa pequena nação insular caribenha tornou-se um centro para empresas de jogos de todo o mundo com o objetivo de aderir à abrangente estrutura legal de jogos do país. A BC.GAME estabeleceu um escritório local para garantir a conformidade com os regulamentos e oferecer suporte para atender às exigências do ecossistema de jogos local.

A aquisição da licença, projetada especificamente para os serviços LOK, coincide com os esforços da BC.GAME para aumentar a confiança dos usuários, formar novas parcerias e ampliar a acessibilidade de seus serviços abrangentes de jogos. A obtenção de licenças e a garantia de conformidade são etapas cruciais para solidificar a posição da BC.GAME como uma plataforma global de jogos on-line confiável e bem regulamentada.

Com essa nova licença, a BC.Game tem sete anos de experiência no setor de jogos on-line, criando vários jogos populares e originais. "Curaçao é um primeiro passo essencial em nossa estratégia global mais ampla. À medida que continuamos a acelerar nossa expansão, esperamos mais desenvolvimentos empolgantes e boas notícias no futuro próximo", disse Jack Dorsey.

Sobre a BC.GAME

A BC.GAME é uma plataforma inovadora de cassino on-line que redefine continuamente os padrões do setor. Comprometida com o fornecimento de soluções inovadoras, a BC.GAME cria um ambiente de serviço seguro, justo e profissional. Utilizando tecnologia blockchain de ponta, a BC.GAME garante os mais altos padrões de segurança e justiça para seus usuários.

