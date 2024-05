BrasilCenter amplia busca por profissionais e anuncia novas vagas para atendimento e vendas em todo o país

Cidades como Ribeirão Preto (SP), Vila Velha (ES), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ) e Juiz de Fora (MG) se destacam com o maior número de oportunidades

SAO PAULO, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A BrasilCenter, empresa especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, está ampliando as buscas por profissionais nas áreas de atendimento e vendas em todo Brasil. As novas vagas somam mais de 500 oportunidades para operadores de call center e consultores de vendas em condomínios nos estados de São Paulo, Sergipe, Brasília, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As oportunidades são destinadas tanto para modalidades presenciais quanto para home office.

Para participar do processo seletivo, o interessado deve cadastrar o currículo no site da companhia, selecionar a função para a qual deseja se candidatar para seguir com a primeira etapa on-line. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter Ensino Médio completo. Todas as posições também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD). Os cargos contam com benefícios de assistência médica e odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, além de participação nos lucros. Vale destacar, ainda, que as oportunidades para home office incluem ajuda de custo, mobiliário e computador.

Para a área de call center, a BrasilCenter anuncia um total de 425 vagas distribuídas nas cidades de Ribeirão Preto (SP) com 161 oportunidades, Juiz de Fora (MG) com 90, Vila Velha (ES) com 82, Goiânia (GO) com 75 e Rio de Janeiro (RJ) com 17.

Na área de vendas, cujas oportunidades são voltadas para prospecção de novos clientes em condomínios residenciais para oferecer produtos e serviços de telecomunicações para os moradores, a empresa busca candidatos nas cidades de Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Bauru, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo, Americana, Santos e Campinas (SP); Aracajú (SE); Brasília (DF); Goiânia (GO); Recife (PE); João Pessoa (PB); Natal (RN); Rio de Janeiro (RJ); Vitória (ES); São Luis (MA); Curitiba (PR); Uberlândia e Belo Horizonte (MG); Vale do Itajaí e Florianópolis (SC).

"A BrasilCenter busca profissionais especiais que se destaquem não apenas por suas habilidades técnicas, mas também por seu comprometimento, engajamento e proatividade para aprender", afirma Jucineide Sousa, Gerente de RH da BrasilCenter. Segundo a executiva, a empresa tem o compromisso com o desenvolvimento profissional de sua equipe, fornecendo treinamento de alta qualidade, suporte contínuo e oportunidades de progresso na carreira. "Os novos colaboradores da BrasilCenter encontrarão um ambiente de trabalho que também valoriza as habilidades interpessoais, além de uma comunicação fluida".

Serviço: Cadastro de currículos disponível em: https://junteseanosbcc.brasilcenter.com.br/

Sobre a BrasilCenter

A BrasilCenter é uma empresa de Call Center, com mais de 9.500 funcionários pelo País, que atua no mercado de Call Center, PDV e Trade Marketing. A empresa possui um ambiente de trabalho jovem, que valoriza a diversidade, motivação e o aprendizado. Criada em 1998, a companhia tem como compromisso investir na qualificação de seus funcionários e na busca constante por soluções ágeis e modernas, adequadas às necessidades dos clientes, para oferecer sempre máxima qualidade à prestação de seus serviços.

FONTE BrasilCenter