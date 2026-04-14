Bybit anuncia o evento exclusivo para portadores de cartão "Portal do Amanhã", marcando a contagem regressiva de um ano para o Tomorrowland Brasil 2027

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Bybit, a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação, é a patrocinadora principal do Portal do Amanhã, o evento exclusivo de contagem regressiva de um ano para o Tomorrowland Brasil 2027, programado para 1º de maio de 2026 no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Essa experiência conecta o entretenimento ao vivo a experiências de pagamento no mundo real por meio do Bybit Card, ao mesmo tempo em que apoia iniciativas sociais por meio de contribuições para a Tomorrowland Foundation.

Bybit anuncia o “Portal Do Amanhã” evento exclusivo para titulares de cartão marcando a contagem regressiva de um ano para o Tomorrowland Brasil 2027 (PRNewsfoto/Bybit)

A programação terá início às 15h (BRT) e foi concebida para oferecer uma experiência antecipada do Tomorrowland antes do evento principal, trazendo ao Brasil a atmosfera do festival reconhecido globalmente antes de seu retorno oficial. O Portal do Amanhã é apresentado como uma experiência audiovisual imersiva que vai além de um evento tradicional, reunindo música, energia e atmosfera em antecipação ao Tomorrowland Brasil 2027.

A programação inclui o DJ brasileiro Alok, além de sets em sequência de Jackson e Unfazed, e de Camila Jun b2b Malive, concebidos para capturar a energia característica e a expectativa do Tomorrowland antes do evento principal.

O Portal do Amanhã também contará com benefícios exclusivos para portadores do Bybit Card. Os portadores do Bybit Card terão acesso antecipado aos ingressos, entrada em uma área VIP dedicada com visão privilegiada das apresentações, uma cerveja e uma água de cortesia, além de uma experiência prioritária no local.

O acesso ao evento ocorrerá em fases. Os portadores do Bybit Card terão acesso antecipado a partir de 20 de abril de 2026. Os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público em geral a partir de 22 de abril de 2026, sujeitos à disponibilidade. A capacidade é limitada.

O resgate de ingressos será aberto em 20 de abril de 2026, por meio da plataforma oficial do Tomorrowland. Cada portador elegível poderá resgatar um ingresso ao inserir o número do seu Bybit Card, sujeito à disponibilidade. O resgate do ingresso inclui uma doação para apoiar a Tomorrowland Foundation. Uma parte da receita proveniente da venda de ingressos será destinada a iniciativas apoiadas pela Tomorrowland Foundation no Brasil.

Ingresso inteira: R$ 60

Meia-entrada: R$ 30

Dependendo do nível do Bybit Card, os portadores poderão receber entre 2% e 10% de cashback sobre o valor da doação.

As iniciativas apoiadas pela Tomorrowland Foundation têm como objetivo promover o desenvolvimento de crianças e jovens, ampliando o acesso a oportunidades e fortalecendo habilidades em áreas como música, dança e artes.

O evento é restrito a maiores de 18 anos.

#Bybit / #CryptoArk

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, atendendo a uma comunidade global de mais de 80 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo o conceito de abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversos, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a aproveitar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.

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Sobre a WEAREONE.world

O Tomorrowland foi fundado há 20 anos pelos irmãos belgas Manu e Michiel Beers e permanece um negócio familiar, impulsionado por uma equipe criativa e apaixonada. Ao longo dos anos, o Tomorrowland evoluiu para uma marca global de entretenimento. O grupo WEAREONE.world é composto por várias unidades de negócios, incluindo Festival & Events, Music, Experiences, Leisure, Products e Fiction. Hoje, mais de 350 membros apaixonados da equipe criam magia a partir da sede em Antuérpia (Bélgica), bem como de escritórios locais no Brasil, França, Ibiza e Tailândia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954885/Bybit_Announces__Portal_Do_Amanh___Exclusive_Cardholder_Event_Marking_One_Year.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2668249/BybitxTML_Logo.jpg

FONTE Bybit