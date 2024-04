Camila Cabello, indicada ao Grammy, é a nova imagem internacional da Bacardi

A marca emblemática de rum BACARDÍ® se uniu à estrela cubano-americana para uma nova campanha de verão, inspirada na música de seu novo álbum "C,XOXO".

HAMILTON, Bermudas, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A BACARDÍ sente o prazer de anunciar a estrela pop Camila Cabello como o novo rosto da marca a nível mundial, com uma campanha inspirada em "Sigue Tu Ritmo", uma das principais mensagens da marca. Em sua primeira cooperação com bebidas destiladas, Camila protagoniza um cenário fenomenal com sua nova música "I LUV IT", o primeiro 'single' de seu quarto álbum "C,XOXO" que será lançado neste verão.

BACARDI x Camila Cabello, Anúncio da Campanha BACARDI x Camila Cabello, Imagem da Campanha

"Estou muito empolgada em cooperar com a BACARDÍ. Sempre pensei na BACARDÍ como a marca de rum por excelência", disse Camila Cabello. "Para mim, BACARDÍ é sinônimo de espírito caribenho e, claro, de bons coquetéis e uma grande festa. A campanha em que trabalhamos é distinta de qualquer projeto que já fiz. Mal posso esperar para que os fãs vejam."

A campanha é uma celebração do espírito e estilo vibrante da nova música de Camila, bem como da paixão da BACARDÍ em sempre unir a comunidade através do movimento e da expressão própria.

A criatividade ficou a cargo do diretor Nicolás Méndez, cofundador da CANADA e que já foi diretor de renomados artistas internacionais como Rosalía, Travis Scott e Tame Impala. Sua visão cinematográfica para esta campanha foi desenvolvida em cooperação com a BBDO de Nova York, na qual mostram a estrela pop dançando ao ritmo de sua nova música. A música começa a ser transmitida por uma rádio de rua e tem seu auge em uma alegre festa comunitária com coquetéis BACARDÍ. A coreografia foi criada por Marine Brutti, Jonathan Debrouwer e Arthur Hare do (LA)HORDE, enquanto os novos e ousados visuais de Camila foram criados em parceria com o designer Jared Ellner, o maquiador Ash K Holm, o estilista Dimitris Giannetos e o manicure Tom Bachick.

La campaña celebra el nuevo y fresco sonido y estilo de Camila, diferente a lo que sus fans han visto antes. La marca de ron más famosa del mundo continuará apoyando a la estrella en el lanzamiento de su nuevo álbum con diversos eventos y actuaciones en todo el mundo, todos con I LUV IT Punch. El coctel fue creado por la misma Camila Cabello, una bebida inspirada en un clásico ponche de ron, con un giro a un delicioso coctel preparado con ron BACARDÍ y algunos de sus ingredientes favoritos, incluyendo maracuyá, limón, agua de coco y St. Germain.

A campanha comemora o novo som e estilo de Camila, diferente do que seus fãs já viram. A marca de rum mais famosa do mundo continuará apoiando a estrela no lançamento de seu novo álbum com diversos eventos e apresentações ao redor do mundo, todos com Ponche UV IT. O coquetel foi criado pela própria Camila Cabello, um drink inspirado em um clássico ponche de rum, com uma transformação a um delicioso coquetel feito com rum BACARDÍ e alguns de seus ingredientes preferidos, entre eles maracujá, limão, água de coco e St Germain.

Ponche I LUV IT

60 ml de rum BACARDÍ Carta Blanca

15 ml de St Germain.

15 ml de suco de maracujá.

15 ml de suco de limão.

30 ml de água de coco.

Em um copo alto com gelo, coloque todos os ingredientes e mexa para obter uma mistura perfeita. Decore com uma rodela de limão.

"A equipe BACARDÍ sente o prazer de fazer parceria com uma das maiores estrelas da música na atualidade para nossa nova campanha", disse Roberto Ramírez Laverde, Vice-Presidente Sênior Global da Rum Bacardi. "Nossa herança caribenha e nosso amor pela música são as forças que nos unem por trás desta parceria mundial multifacetada. A energia eletrizante de Camila Cabello se encaixa perfeitamente com o DNA de nossa marca, que sempre defendeu a individualidade e faz o que nos move. Esta campanha é apenas o começo, e mal podemos esperar para que o mundo veja como Camila incorpora o espírito da BACARDĺ."

A campanha será compartilhada em todo o mundo e divulgada através de diversos canais de comunicação, tanto nas redes sociais como em outdoors. E C,XOXO irá estrear nas principais plataformas de transmissão digital neste verão.

Acesse todas as redes sociais da marca @bacardi e @camila_cabello no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades da campanha que você não pode perder.

@BacardiMx

#SigueTuRitmo

BEBA COM MODERAÇÃO

SOBRE O RUM BACARDI – O RUM MAIS PREMIADO DO MUNDO

Em 1862, na cidade de Santiago de Cuba, o fundador Don Facundo Bacardí Massó revolucionou o cerne da indústria para criar um rum encorpado leve com um sabor particularmente suave - BACARDÍ. O sabor único do rum BACARDÍ foi a inspiração dos pioneiros do coquetel para inventar algumas das receitas mais famosas do mundo, incluindo BACARDÍ Mojito, BACARDÍ Daiquirí, BACARDÍ Cuba Libre, BACARDÍ Piña Colada e o BACARDÍ Presidente. O rum BACARDÍ é o espírito mais premiado, com mais de 1.000 prêmios concedidos por sua qualidade, sabor e inovação. O rum BACARDÍ foi produzido sobretudo em Porto Rico, onde foi elaborado para garantir que seu sabor permanecesse intacto até o dia de hoje, como quando foi criado pela primeira vez em 1862.

A marca BACARDÍ faz parte do portfólio da Bacardi Limited, com seus escritórios centrais em Hamilton, Bermudas. A Bacardi Limited se refere às empresas do Grupo Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited.

Bacardí.com

