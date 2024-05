CGTN: 'Viagem de ouro' nos laços bilaterais: China e Hungria traçam novo plano para cooperação e desenvolvimento

PEQUIM, 10 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A China e a Hungria decidiram na quinta-feira elevar as relações bilaterais a uma "parceria estratégica abrangente para todas as condições climáticas para a nova era".

A decisão foi anunciada durante as conversações entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.

Levando as relações bilaterais a novos patamares, os dois líderes afirmaram que a decisão traçou o rumo para o desenvolvimento futuro das relações China-Hungria e injetará um novo e poderoso ímpeto na cooperação bilateral, criando um futuro melhor para os dois povos.

Observando que este ano marca o 75º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre China e Hungria, Xi apelou aos dois países para que continuem a ser bons amigos com confiança mútua e bons parceiros para uma cooperação ganha-ganha.

'Parceria estratégica abrangente para todas as condições meteorológicas para a nova era'

Antes da sua visita à Hungria, Xi publicou um artigo assinado no jornal húngaro Magyar Nemzet, onde disse que a relação bilateral está em seu melhor na história e embarcou em uma viagem de ouro.

O volume do comércio bilateral em 2023 alcançou US$ 14,52 bilhões, um aumento de 73% em comparação a 2013, segundo o Relatório de Investimento e Cooperação China-Hungria. Entretanto, o investimento direto da China na Hungria alcançou 7,6 bilhões de euros em 2023, representando 58% o do investimento direto estrangeiro total da Hungria.

A Hungria é o primeiro país europeu a assinar um documento de cooperação do Cinturão e Rota com a China. Nos últimos anos, a Iniciativa Cinturão e Rota criou uma sinergia mais estreita com a estratégia de Abertura Oriental da Hungria, reforçando a cooperação prática bilateral no comércio, investimento, finanças e outras áreas.

Em dezembro passado, o fabricante chinês de veículos elétricos BYD anunciou a construção de sua primeira fábrica europeia de veículos de passageiros com nova energia na Hungria, que o Ministro das Relações Exteriores e Comércio da Hungria, Peter Szijjarto, descreveu como "um dos investimentos mais significativos na história econômica da Hungria".

A modernização chinesa certamente trará mais oportunidades para a Hungria e outros países do mundo, disse Xi a Orban, acrescentando que a Hungria é bem-vinda por ser a companheira da China em seu caminho para a modernização chinesa.

Durante uma reunião com o presidente húngaro, Tamas Sulyok, na quinta-feira, Xi disse que a China está disposta a trabalhar com a Hungria para promover uma maior sinergia entre a modernização chinesa e a estratégia de abertura oriental da Hungria, liderar continuamente na direção correta da cooperação do Cinturão e Rota, bem como da cooperação entre China e os países da Europa Central e Oriental, bem como aprofundar e fundamentar a cooperação bilateral.

Consolidando a amizade China-Hungria

A conectividade entre povos é uma fonte inesgotável de força para as relações China-Hungria, enfatizou Xi no artigo assinado, acrescentando que quanto mais intercâmbios entre os dois povos, mais fortes serão os alicerces da amizade.

Antes do Festival da Primavera de 2023, dois estudantes da escola bilíngue húngaro-chinesa em Budapeste escreveram uma carta a Xi e à sua esposa, a professora Peng Liyuan, transmitindo suas saudações de Ano Novo e expressando sua vontade de estudar em universidades chinesas.

Em sua resposta, Xi incentivou os jovens húngaros a aprenderem mais sobre a China e a se tornarem enviados da amizade China-Hungria.

Os cursos de língua húngara estão incluídos no currículo de muitas universidades chinesas. Enquanto isto, os Institutos Confúcio e as Salas de Aula Confúcio, onde os alunos podem aprender chinês, estão ganhando popularidade e participação na Hungria.

Os intercâmbios e visitas mútuas a nível subnacional também estão crescendo. Os voos diretos de passageiros atingiram dois dígitos por semana, sendo que estão em vigor medidas para facilitar as viagens de ida e volta, proporcionando resultados substanciais.

Xi apelou a ambos os lados para que continuem a apoiar o ensino de suas respectivas línguas e a encorajar mais comunicação e interações entre os povos e instituições dos dois países.

Enfatizando que o desenvolvimento da China é uma oportunidade e não um risco para a Europa, Orban disse a Xi que o lado húngaro não se identifica com a retórica da chamada "excesso de capacidade" ou "redução de riscos".

"A determinação da Hungria em aprofundar a cooperação com a China é inabalável e não será perturbada por nenhuma força", disse ele.

