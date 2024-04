China Hoje: Em busca da retomada Por Jussara Goyano

BEIJING, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Chineses já ocuparam o status de maiores viajantes do planeta, perdendo espaço, no entanto, para nacionalidades nórdicas. Eles eram cerca de 150 milhões de turistas rodando o mundo anualmente, segundo dados divulgados pelo Instituto Sociocultural Brasil China. Isso ao passo que Hong Kong com frequência aparece no topo da lista dos destinos mais visitados, segundo o Euromonitor International. A cidade esteve em primeiro lugar do rol em 2018, com cerca de 30 milhões de visitantes, e ocupou o segundo lugar em 2023, com a visita de cerca de 15 milhões de turistas. A contribuição financeira dos chineses para o turismo internacional também acompanhou esses rankings positivos: os gastos em viagens já chegaram a US$ 255 bilhões, figurando como a principal receita do setor. Apenas o gap produzido pela pandemia de coronavírus foi capaz de frear esse intercâmbio. O movimento de recuperação do ritmo de viagens China-mundo e vice-versa, contudo, é consistente.

Cataratas de Foz do Iguaçu (PR).

Enquanto os novos encontros com a China não acontecem, a Embratur prepara a casa. Em janeiro lançou o primeiro edital do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati), iniciativa do governo federal que prevê parcerias público-privadas com as companhias aéreas e aeroportos para a ampliação no número de assentos e voos internacionais com destino ao Brasil.

