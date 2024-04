Comviva apresenta a inovadora plataforma Low-Code/No-Code para pagamentos e serviços bancários digitais

Nova solução para permitir que bancos e instituições financeiras personalizem e automatizem fluxos de trabalho com segurança de nível empresarial e produtividade inigualável

NOVA DÉLHI, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Comviva, líder global em experiência do cliente e soluções de monetização de dados, anunciou hoje o lançamento de sua transformadora plataforma Low-Code/No-Code.

A plataforma componível Low-Code/No-Code da Comviva é uma extensão de sua plataforma mobiquity® existente e permitirá que as instituições financeiras, incluindo bancos, FinTechs e provedores de carteira digital, revolucionem o cenário de desenvolvimento.

A nova plataforma ajudará as instituições financeiras a se ajustarem rapidamente às mudanças no mercado, às regulamentações e às demandas dos clientes em constante evolução. Com a capacidade de construir visualmente jornadas de usuários e fluxos de trabalho, juntamente com recursos de integração perfeita com sistemas de terceiros, essa plataforma promete acelerar a inovação e simplificar as operações. Ela permitirá uma rápida adaptação aos requisitos emergentes, enquanto o rápido lançamento de novos recursos reduzirá significativamente o tempo de colocação no mercado. Além disso, com o potencial de uma redução de 30% a 40% no tempo de implementação, ela reduzirá as despesas de desenvolvimento e aumentará a produtividade.

Na ocasião, Srinivas Nidugondi, vice-presidente executivo e diretor de operações de soluções financeiras digitais da Comviva, disse: "Nossa nova plataforma Low-Code/No-Code marca um avanço revolucionário no espaço de bancos e carteiras digitais, pronta para revolucionar o design e a implementação de serviços por bancos, FinTechs e provedores de carteiras digitais. Atualmente, as organizações são desafiadas pela rápida assimilação de novas tecnologias e pelo investimento substancial necessário para introduzir novos serviços. Nossa plataforma inovadora oferece um ciclo de desenvolvimento simplificado que amplia significativamente a produtividade, acelera a inovação e diminui o tempo de colocação no mercado. A nova plataforma permitirá que as organizações atendam perfeitamente às crescentes demandas dos clientes usando serviços nativos inteligentes e desenvolvam e implantem novos aplicativos digitais de forma rápida e eficiente."

A plataforma low-code de última geração da Comviva vai além das configurações para simplificar o processo de conexão de sistemas, mapeamento de campos de dados e definição de jornadas do usuário e fluxos de trabalho.

Ela inclui recursos como Service Flow Composer, Channel Composer e Integration Flow Composer. Essas ferramentas ajudam usuários com diferentes formações técnicas a criar ou modificar serviços, desenvolver aplicativos e integrar-se a sistemas de terceiros sem esforço de codificação.

A mobiquity® da Comviva é líder global em pagamentos digitais. Com mais de 90 implantações em mais de 50 países, processando USD 250 bilhões anualmente, ele capacita consumidores, comerciantes, empresas e bancos globalmente, incentivando empresas de telecomunicações e fintech a utilizar suas capacidades. A plataforma oferece uma série de funcionalidades, que vão desde a integração digital até pagamentos de contas e transações comerciais.

