Conselho Superbrands Brasil 2024 é nomeado e inicia o trabalho de avaliação das marcas selecionadas

SÃO PAULO, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Iniciou-se oficialmente a edição 2024 da Superbrands no Brasil, e o grupo de executivos encarregado de avaliar as marcas de excelência no mercado já está formado. O Conselho Superbrands é composto por profissionais reconhecidos, cuja missão é avaliar as marcas eleitas pelos consumidores brasileiros no estudo de mercado realizado anualmente.

A renomada organização internacional Superbrands está de volta ao Brasil para reconhecer e promover as marcas de excelência que se destacam no mercado brasileiro. Com um meticuloso estudo que combina a opinião do consumidor com a avaliação do Conselho da Superbrands, a lista das marcas mais importantes e valiosas do Brasil em 2024 já foi divulgada.

Composto por cinco integrantes, o Conselho Superbrands Brasil é formado por profissionais de destaque em suas áreas de atuação: Luciana Lancerotti, Diretora de Marketing da Microsoft Brasil; Loraine Ricino, que atua como CMO e Consultora de Marketing, sendo destacada pela Forbes em 2022; Eduarda Lopes, Sócia-Diretora da Planin, uma empresa de comunicação estratégica; André Cruz, CEO da ACDI e Neura, além de lecionar em programas de MBA na PUC-RS e na Seda Executive Education; e Eduardo Chaves, que desempenha a função de Diretor Executivo da Brand Finance e também é professor doutor em instituições renomadas como USP, FIA e FGV.

Estamos muito satisfeitos em contar com a expertise e o prestígio desses profissionais para o retorno oficial da Superbrands no Brasil. Estamos preparando uma edição para 2024 com muita excelência. Tudo o que será entregue para essas marcas que estarão conosco neste ano contribui para o reforço da excelência e para ampliar o estatuto de prestígio das marcas junto do mercado e dos consumidores", disse Rodrigo Correia, Senior Partner da SuperBrands Brasil e Portugal.

As marcas Superbrands são selecionadas por meio de uma pesquisa realizada pela Netquest, uma empresa independente de estudos de campo online certificada pelo ISO23632, que conduziu entrevistas com mais de dois mil consumidores, de ambos os sexos, residentes em grandes capitais de todo o país. Dentre as mais de 26 mil marcas mencionadas pelos consumidores, algumas se destacaram nos cinco pilares essenciais examinados: Top of Mind, Diferenciação, Exclusividade, Identificação e Recomendação. O estudo ocorreu entre os meses de fevereiro e março de 2024.

"A avaliação do Conselho confere ao projeto a visão de um painel de profissionais do mercado, que estão envolvidos diariamente na gestão e construção das marcas", finaliza xxxx.

Sobre a Superbrands

A Superbrands é uma organização internacional independente dedicada à identificação e promoção das marcas mais excepcionais em mais de 90 países ao redor do mundo. Fundada com a missão de destacar e celebrar a excelência nas marcas, a Superbrands realiza estudos meticulosos para identificar as marcas mais reconhecidas e admiradas em diversas indústrias.

Com um processo de avaliação que combina a opinião do consumidor com a expertise do Conselho das Superbrands, a organização oferece uma plataforma única para reconhecer e premiar as marcas que se destacam em suas respectivas áreas de atuação A Superbrands oferece uma visão abrangente e detalhada do panorama do mercado através de seus estudos de mercado realizados por empresas independentes certificadas. Com milhares de marcas avaliadas e analisadas em diferentes setores, os relatórios da Superbrands fornecem insights valiosos sobre as tendências emergentes, oportunidades de mercado e as estratégias de sucesso das marcas líderes.

Desde o seu início, a Superbrands tem sido uma referência global na identificação das marcas de excelência que moldam o futuro dos negócios em todo o mundo.

Planin - Assessoria de Comunicação e de Imprensa da SuperBrands

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes, Duda Lopes e equipe

Equipe de Atendimento: [email protected] – (11) 2138-8940

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2417195/WhatsApp_Image_2024_05_20_at_11_31_55.jpg

FONTE Superbrands