Cresce adoção do Rádio MOTOTRBO R2 da Motorola Solutions na América Latina

SÃO PAULO, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Um ano após seu lançamento na região, empresas de diversos portes, principalmente dos setores de manufatura, agricultura, segurança privada e varejo, ampliaram a adoção do rádio MOTOTRBO R2 da Motorola Solutions como aliado de comunicação de suas operações.

Um grande número de usuários do rádio DEP450 - o equipamento mais vendido da companhia em sua categoria na região - já está migrando para o MOTOTRBO R2. Nesta nova geração, clientes e parceiros estão encontrando recursos aprimorados, como cobertura de alcance superior, antena de alta eficiência, bateria que dura até 26 horas - 7 horas a mais do que seu antecessor - e tecnologia avançada de supressão de ruído, o que proporciona uma comunicação clara com tempo de inatividade mínimo.

Testado para atender aos padrões militares, o MOTOTRBO R2 também resiste à poeira e à água, isso para que os profissionais possam permanecer conectados e ter comunicações confiáveis em diversos ambientes de trabalho.

O MOTOTRBO R2 é indicado para empresas que precisam de comunicação com segurança, a fim de ganhar produtividade e eficiência de suas operações.

