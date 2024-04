"CRUISE ON LAND PUNTA CANA" - Inovando no Caribe

PUNTA CANA, República Dominicana, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- CRUISE ON LAND confirma participação na "Dominican Annual Tourism Exchange" de 24 a 26 de abril em Punta Cana, República Dominicana, na qual importantes negociações são realizadas anualmente entre agentes de viagens, operadores turísticos nacionais e internacionais, grupos especializados e os principais fornecedores do setor do turismo nacional.

O início das negociações no segmento de hotelaria se deve ao grande sucesso da venda de suas 4,4 mil suítes e residências e ao projeto de mais de 100 atrações (parque temático, praias artificiais, piscinas de ondas e lago interativo, entre outros), que dará origem a um novo turismo de entretenimento no Caribe.

Sobre a Cruise on Land

A Cruise on Land é formada por incorporadores, construtores e investidores da Colômbia em aliança com incorporadores da República Dominicana. Contam com mais de 10 anos de experiência, reconhecimento e trajetória no setor imobiliário e turístico.

