Distrito Cultural Saadiyat Abu Dhabi: Uma das maiores concentrações de instituições culturais está a caminho de ser concluída em 2025, mostrando o compromisso de Abu Dhabi com a cultura

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) reafirmou hoje que o Distrito Cultural de Saadiyat, juntamente com suas instituições culturais, está em atividade pista para conclusão em 2025.

O Distrito Cultural de Saadiyat é uma plataforma global que emana de uma rica herança cultural, celebrando tradições e promovendo uma cultura equitativa. É uma personificação do empoderamento, apresentando museus, coleções e narrativas que celebram o património da região, ao mesmo tempo que promovem uma paisagem cultural global diversificada.

Depois de concluída, a diversidade das instituições do Distrito Cultural de Saadiyat fará do distrito uma das plataformas culturais mais exclusivas. Já é sede do Louvre Abu Dhabi, o primeiro museu universal do mundo árabe, exibindo obras de arte de diferentes culturas lado a lado e contando uma história de conexões humanas. Desde a sua inauguração em 2017, o Louvre Abu Dhabi recebeu 5 milhões de visitantes e é reconhecido pela sua arquitetura de tirar o fôlego e pela sua narrativa inovadora. Perto dali, Berklee Abu Dhabi oferece música, artes cênicas e programas educacionais durante todo o ano.

Manarat Al Saadiyat serve como centro de expressão artística criativa e abriga duas iniciativas significativas no calendário cultural de Abu Dhabi: Cúpula de Arte e Cultura de Abu Dhabi Abu Dhabi.

O atual progresso da construção das instituições que serão inauguradas em breve no Distrito Cultural de Saadiyat é de 76%. O Museu Nacional Zayed, o museu nacional dos Emirados Árabes Unidos, celebrará a rica história e cultura do país, bem como homenageará o legado do pai fundador do país, o falecido Xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. Além disso, o teamLab Phenomena Abu Dhabi convida os visitantes a uma exploração em constante mudança que transcenderá os limites da sua imaginação.

A ele juntar-se-á o Museu de História Natural de Abu Dhabi, que incluirá uma instituição de investigação e ensino que levará os visitantes numa viagem de 13,8 mil milhões de anos através da história do nosso universo e planeta. O Guggenheim Abu Dhabi será um museu que celebrará a arte da década de 1960 até o presente e as realizações artísticas mais importantes do nosso tempo.

O Distrito Cultural de Saadiyat presta homenagem ao legado do falecido Xeque Zayed, que definiu a agenda cultural e revelou a história dos Emirados Árabes Unidos ao mundo através de escavações e descobertas arqueológicas. Este legado começou com a criação do Museu Al Ain, o primeiro museu dos Emirados Árabes Unidos, inaugurado em 1971. Seguiu-se a inauguração da Fundação Cultural em 1981. O legado do Xeque Zayed continuou a evoluir sob a orientação do falecido Xeque Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Hoje, Sua Alteza Xeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos, e Sua Alteza Xeque Khaled bin Mohamed bin Zayed, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi continuam a desenvolver esse legado.

SE Mohamed Al Mubarak, presidente da DCT Abu Dhabi, disse: "A cultura transcende meras conexões; ela molda nossa própria evolução e amplia nossas perspectivas. Aqui em Abu Dhabi, abraçamos esta influência, promovendo um profundo apreço que ressoa em toda a nossa comunidade. O Distrito Cultural de Saadiyat personifica a "esperança cultural". O Distrito transmitirá uma mensagem de diversidade cultural que se tornará mais poderosa ao longo do tempo, criando conexões globais, inspirando o intercâmbio cultural e promovendo novas formas de pensar para apoiar a região, o Sul global e o mundo. O Distrito Cultural de Saadiyat é um lugar onde as pessoas podem aprender com o passado, compreender o nosso presente e focar no nosso futuro."

A DCT Abu Dhabi também lançou uma campanha atraente intitulada "Be Moved in a Thousand Ways", apresentada pela filantropa, apresentadora de talk show e autora Oprah Winfrey. O filme da campanha transmite uma mensagem inspiradora sobre o poder transformador da cultura para unir, inspirar e abrir mentes. Os colaboradores da campanha incluem Sua Excelência Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente da DCT Abu Dhabi; SE Zaki Anwar Nusseibeh, Conselheiro Cultural do Presidente dos Emirados Árabes Unidos e Chanceler da Universidade dos Emirados Árabes Unidos; SE Noura bint Mohammed Al Kaabi, Ministra de Estado do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos; Lord Norman Foster, vencedor do Prêmio Pritzker de Arquitetura e arquiteto do Museu Nacional Zayed; Mariët Westermann, Diretora e CEO do Museu e Fundação Solomon R. Guggenheim, celebrou os artistas Mohammed Ibrahim, Najat Makki, Afra Al Dhaheri dos Emirados Árabes Unidos; o multipremiado ator, músico e empresário Idris Elba OBE; o lendário pianista Lang Lang e muitos mais.

Apresentando a Exposição do Distrito Cultural Saadiyat

Os visitantes do centro cultural Manarat Al Saadiyat terão uma prévia da jornada completa do Distrito Cultural de Saadiyat, por meio de uma exposição que conta a história de cada um dos museus e instituições do Distrito Cultural de Saadiyat.

