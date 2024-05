EAM-Mosca Corp. Realiza inauguração de seu novo campus de dois edifícios

Líder de tecnologia em embalagens de fim de linha abre centro de excelência em máquinas e showroom para clientes na sede da instalação

HAZLE TOWNSHIP, Pensilvânia, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em 14 de maio de 2024, às 11h, a EAM-Mosca Corp. realizou a inauguração de seu prédio recém-reformado em Hazle Township, Pensilvânia. segunda estrutura de um campus de dois edifícios que atende clientes nos Estados Unidos, Canadá, México e América Latina.

A EAM-Mosca, juntamente com autoridades estaduais e locais, comemoram a inauguração de seu novo prédio com um showroom de última geração para clientes e um Centro de Excelência em Máquinas no campus de sua sede em Hazle Township, PA. (PRNewsfoto/EAM-Mosca Corp.)

O novo prédio fica em 525 Jaycee Drive, próximo à Interstate 81 e adjacente à sede existente da empresa em 675 Jaycee Drive. A EAM-Mosca adquiriu o terreno em dezembro de 2020 e iniciou o projeto de renovação de US$ 9 milhões em junho de 2023. Menos de um ano depois, a expansão estratégica está aberta para negócios.

A sede corporativa recém-inaugurada faz parte de uma iniciativa estratégica maior de US$ 20,6 milhões para expandir a presença econômica da EAM-Mosca na Pensilvânia. Além disso, o investimento focado no estado foi parcialmente financiado por uma doação de US$ 250.000 do Pennsylvania First fornecida pelo governador do estado, Josh Shapiro. O projeto representa um passo positivo tanto para a EAM-Mosca quanto para a comunidade vizinha de Hazle Township.

"Este não é um caso isolado", disse Christian Wiethuechter, presidente e CEO da EAM-Mosca Corp., sobre a expansão. "Se olharmos para os últimos cinco anos, investimos mais de US$ 50 milhões aqui na Pensilvânia, na verdade, para crescermos e servirmos o mercado. Mas esta é agora uma iniciativa estratégica de US$ 20 milhões na qual embarcamos."

A instalação recuperada é uma enorme adição de 118.000 pés quadrados à sede original de 165.000 pés quadrados. O campus combinado de dois edifícios contém mais de 30.000 pés quadrados de espaço para escritórios (15.000 dos quais estão na adição recém-renovada). Ele também contém mais de um quarto de milhão de pés quadrados de espaço operacional, que será usado para expandir as operações e atender à crescente demanda dos clientes.

Esse esforço de expansão inclui o lançamento do Centro de Excelência em Máquinas da empresa, uma iniciativa destinada a melhorar o desenvolvimento e a customização de produtos para equipamentos de embalagem de fim de linha. A nova estrutura também contém um showroom inovador e de última geração, que apresenta as fitas para embalagens de fim de linha e as embalagens extensíveis da EAM-Mosca.

A localização de Hazle Township é a sede corporativa de todas as Américas; montagem e personalização de máquinas de manuseio, produção de cintas, peças de reposição e suporte de serviço para os EUA, América Latina e Caribe. A EAM-Mosca Canada Ltd., localizada em Whitby, Ontário, fabrica os unitizadores da empresa, grandes máquinas de cintar usadas para comprimir e cintar cargas de paletes, e gerencia todas as vendas de máquinas, cintas e peças no Canadá. A EAM-Mosca de Mexico, localizada em Monterrey, México, gerencia todas as vendas de máquinas, cintas e peças no México. A Mosca do Brasil, fundada em 2020, cuida de todas as transações comerciais no Brasil.

O modelo de negócios é a combinação da máquina, do consumível e do serviço. Isso permitiu que a empresa crescesse ao ponto de se expandir para além das fronteiras dos Estados Unidos, com operações no Canadá, México e Brasil, empregando mais de 350 pessoas talentosas na região das Américas e mais de 30.000 instalações de equipamentos.

Sobre EAM-Mosca

A EAM-Mosca, fundada em 1982, é uma fornecedora de equipamentos industriais de máquinas de embalagem de fim de linha com sede em Hazle Township, Pensilvânia, com operações adicionais no Canadá, México, e o Brasil como membro-chave do Grupo MOSCA, sediado na Alemanha, com presença global. A marca internacional MOSCA foi fundada em 1966, o que lhe confere um historial de excelência industrial que remonta a mais de meio século. Saiba mais em eammosca.com.

Informações de contato

Pam Kuzmak, gerente de marketing

Consultas de imprensa e marketing

Telefone: (570) 459-3426, R. 322

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2414110/EAM_Mosca_Corp_grand_opening.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2044549/4708996/EAM_MOSCA_CORP_Logo.jpg

FONTE EAM-Mosca Corp.