Entrada de pedidos de locação de máquinas apresentou crescimento de 128,6% no 1T24, quando comparada com o 1T23

SANTA BÁRBARA D'OESTE, Brasil, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A ROMI S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou no 1T24 receita operacional líquida consolidada de R$208,5 milhões e EBITDA ajustado de R$18,2 milhões;

No 1T24, foram locadas 96 novas máquinas (42 máquinas no 1T23), crescimento de 128,6%, quando comparada com o mesmo período de 2023, demonstrando a consolidação desse novo negócio;

Na Unidade de Máquinas B+W, tivemos um ótimo volume de novos pedidos no 1T24, resultando em uma carteira de pedidos robusta, que atingiu o valor de R$302,1 milhões. Esse valor representa um crescimento de 60,7% em comparação com a carteira de pedidos registrada em março de 2023.

Ainda em relação a Unidade de Máquinas B+W a receita operacional líquida em reais apresentou evolução de 141,6% e as margens bruta e operacional crescimento de 18 p.p. e 55 p.p., respectivamente, comparadas ao primeiro trimestre de 2023;

A carteira de pedidos ao final do 1T24 atingiu R$595,3 milhões, crescimento de 4,5% e 20,8% quando comparada ao 1T23 e 4T23, respectivamente;

A Companhia divulgou seu Relatório ESG 2023 para compartilhar as práticas socioambientais e de governança corporativa, destacando o compromisso duradouro da ROMI com a sustentabilidade e a responsabilidade empresarial.

"O ano de 2024 continua apresentando grandes desafios, mas estamos otimistas em relação as alternativas e oportunidades que conseguimos desenvolver para continuar evoluindo. Tivemos um trimestre com um bom volume de novos pedidos, que resultou em uma carteira de pedidos 20,8% acima da carteira no final de 2023. Destaque para o negócio de locação de máquinas que nesse primeiro trimestre de 2024, apresentou crescimento de 128,6% em relação ao mesmo período de 2023, demonstrando ser uma solução muito competitiva para as necessidades dos nossos clientes." - Menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da ROMI S.A.

