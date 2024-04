Estudo revela que o custo anual do compliance contra crimes financeiros totaliza US$ 15 bilhões na América Latina

Estudo "O Real Custo do Compliance contra Crimes Financeiros – América Latina" revela que organizações priorizam a redução de custos e ao mesmo tempo garantem a adesão regulatória

Os custos de compliance contra crimes financeiros aumentaram para 97% das instituições financeiras

Sessenta e nove por cento (69%) das instituições financeiras priorizam a redução de custos de compliance nos próximos 12 meses

Crimes financeiros e as atividades de lavagem de dinheiro que envolvem a utilização de IA também estão aumentando

SÃO PAULO, 17 de Abril de 2024 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions divulgou as conclusões de seu mais recente estudo "O Real Custo do Compliance contra Crimes Financeiros – América Latina". O estudo encomendado, conduzido pela Forrester Consulting, revela que os custos de compliance contra crimes financeiros aumentaram para 97% das instituições financeiras em 2023. O custo total do compliance contra crimes financeiros na América Latina atingiu US$ 15 bilhões.

As instituições financeiras (IF) procuram formas de reduzir custos e, ao mesmo tempo, cumprir as regulamentações, com 39% identificando a escalada das exigências relacionadas a crimes financeiros e as expectativas regulatórias como o principal fator impulsionador do aumento dos custos de compliance. Sessenta e nove por cento (69%) das instituições financeiras estão priorizando a redução de custos do programa de compliance nos próximos 12 meses.

Sessenta e sete por cento (67%) das instituições financeiras testemunharam aumentos mais elevados nos custos de compliance relacionados ao trabalho no Brasil, na Colômbia e no México, enfatizando o investimento necessário em recursos altamente qualificados para cumprir requisitos de compliance rigorosos.

Principais conclusões do estudo:

Os custos de tecnologia estão impulsionando aumentos nas despesas das instituições financeiras , enfatizando o investimento substancial necessário para cumprir requisitos de compliance rigorosos. Especificamente, 69% das organizações notaram aumentos nos custos de tecnologia relacionados com redes, sistemas e trabalho remoto, incluindo 80% das empresas no México, 76% no Brasil e 63% na Colômbia.

As criptomoedas, os pagamentos digitais e as tecnologias de Inteligência Artificial estão emergindo como ferramentas para atividades ilícitas . As organizações estão lidando com o impacto dessas sofisticadas metodologias criminais num cenário regulatório já complexo. Quando questionadas sobre os tipos de crimes financeiros que tiveram aumentos significativos de mais de 20% nos últimos 12 meses, 24% das instituições financeiras relataram um maior uso de Inteligência Artificial (IA), enquanto 20% das empresas identificaram crimes financeiros envolvendo criptomoedas.

O aumento das regulamentações e expectativas regulatórias sobre crimes financeiros é um fator importante no aumento dos custos de compliance contra crimes financeiros para 39% das organizações . Esta tendência é seguida por uma maior necessidade de automação, dados e ferramentas para apoiar o compliance de crimes financeiros em 35% das organizações em toda a América Latina, com o Brasil liderando com 45% e o México e a Colômbia com 31% e 30%, respectivamente.

"O custo do compliance contra crimes financeiros está claramente aumentando para as instituições financeiras em toda a América Latina, o que é sentido pelas equipes em todo o fluxo de trabalho de compliance", diz Matt Michaud, head global de Compliance de Crimes Financeiros da LexisNexis Risk Solutions. "Equipes internas de compliance qualificadas são essenciais, mas as empresas devem procurar ativamente maneiras de reduzir os custos trabalhistas e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência do compliance. Os criminosos se adaptam rapidamente e as instituições financeiras necessitam de um parceiro com ferramentas, dados e análises avançadas não apenas para acompanhar o ritmo, mas também para permanecer à frente dos criminosos."

O Estudo "O Real Custo do Compliance contra Crimes Financeiros – América Latina" compila respostas de 268 tomadores de decisão seniores responsáveis pelo cumprimento das regulamentações contra crimes financeiros em instituições financeiras na América Latina, incluindo Brasil, Chile, Colômbia, México e Panamá. O estudo destaca os principais pontos problemáticos relacionados aos custos, ao estado atual e aos desafios apresentados pelas operações de compliance contra crimes financeiros.

Recomendações para combater o crime financeiro:

Equilibrar a eficácia do compliance com a experiência do cliente. As instituições financeiras estão lutando para atrair e reter clientes na era digital. Os vencedores serão aqueles capazes de proporcionar experiências perfeitas de onboarding aos clientes. Encontrar o equilíbrio adequado entre a experiência do cliente e a eficiência do compliance contra crimes financeiros envolve a simplificação dos processos de KYC e de onboarding, reduzindo falsos positivos e permitindo que transações legítimas ocorram sem atrito.

Adotar novas tecnologias para combater crimes financeiros emergentes. Os criminosos utilizam cada vez mais novas tecnologias para as suas atividades. Além de implementar modelos avançados de compliance baseados em Inteligência Artificial e Machine Learning, as instituições financeiras devem aproveitar tecnologias de preservação da privacidade e análises avançadas para identificar rapidamente novos padrões de criminalidade, a fim de ultrapassar os cibercriminosos e combater a criminalidade financeira sofisticada.

Empregar ferramentas e análises de compliance para gerenciar custos e aumentar a eficiência. Os custos trabalhistas são os mais elevados nos gastos com compliance de crimes financeiros. Embora equipes internas de compliance com conhecimento especializado sejam cruciais, a parceria com um fornecedor de tecnologia experiente e comprovado aliviará alguns custos trabalhistas e aumentará a eficiência do compliance. Para identificar o parceiro certo, as organizações devem concentrar-se nas suas capacidades de adaptação ao futuro, incluindo experiência comprovada em serviços financeiros digitais, facilidade de integração, gestão robusta de dados, análises avançadas, implementações leves de software como serviço e a capacidade de equilibrar a eficácia com a experiência do cliente.

Baixe o mais recente estudo O Real Custo do Compliance contra Crimes Financeiros – América Latina.

Metodologia

A Forrester conduziu uma pesquisa online global com 1.181 tomadores de decisão seniores em instituições financeiras para avaliar o custo, o estado atual e os desafios apresentados pelas operações de compliance contra crimes financeiros. O estudo começou em maio de 2023 e foi concluído em junho de 2023. Duzentos e sessenta e oito (268) participantes da pesquisa eram da América Latina, incluindo Brasil, Chile, Colômbia, México e Panamá. A pesquisa perguntou aos participantes sobre as prioridades organizacionais, a exposição a atividades de crimes financeiros, os gastos com crimes financeiros e os fatores que impulsionam um aumento nos custos do crime financeiro, os desafios nas operações de screening de compliance, os benefícios das operações de crimes financeiros e os planos de implementação futuros.

Sobre a LexisNexis Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions explora o poder dos dados, plataformas analíticas sofisticadas e soluções tecnológicas para oferecer insights que auxiliam empresas de diversos setores e entidades governamentais na redução de riscos e na melhoria das decisões, visando beneficiar pessoas em todo o mundo. Com sede na área metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios globais e integramos a RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), um fornecedor global de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. Para mais informações, visite risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

