Exness fortalece presença na América Latina por meio de parceria estratégica com LALIGA

A Exness se une à lendária liga de futebol para fortalecer sua posição na região da América Latina.

LIMASSOL, Chipre, 8 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Exness, uma das maiores corretoras do mundo, anuncia seu acordo como Parceira Regional Oficial da LALIGA na América Latina. Lar de clubes lendários como Real Madrid, Barcelona FC e Atlético de Madrid, a LALIGA une centenas de milhões de fãs de futebol somente em toda a América Latina. Aproveitando a impressionante popularidade da LALIGA, este patrocínio histórico aumentará o alcance da Exness nesta importante região estratégica.

Exness strengthens its position in LATAM with Strategic LALIGA Partnership

A parceria entre LALIGA e Exness abrangerá as duas temporadas: 2023/2024 e 2024/2025. O maior ecossistema de futebol do mundo alinha-se perfeitamente com os planos da Exness de elevar a sua marca em toda a região e reforçar os valores de confiança e integridade da empresa. Usando os elementos da marca LALIGA, os fãs da região podem esperar uma série de ativações e experiências emocionantes com os times da LALIGA e jogadores atuais e antigos.

Alfonso Cardalda, diretor de marketing da Exness, expressou: "estamos muito entusiasmados em nos conectar com os latino-americanos através da nossa paixão compartilhada pelo futebol. Ao unir forças com a LALIGA, tocamos no coração da região onde o futebol não é apenas um esporte, mas um modo de vida."

Jorge de la Vega, Diretor Executivo da LALIGA, enfatizou: "estamos convencidos de que este acordo nos permitirá fortalecer o nosso relacionamento com os nossos fãs e com nossa nova parceira, a Exness. Juntos, seremos capazes de alcançar novos níveis de sucesso."

A associação com a LALIGA e a sua enorme influência eleva o conhecimento e a percepção da marca Exness. Como parceira de confiança desta grande liga, a Exness irá integrar-se ainda mais profundamente na comunidade local e impulsionar fortes associações de marca.

Sobre a LALIGA

A LALIGA é o maior ecossistema de futebol do mundo. É uma associação esportiva privada composta pelos 20 SADs e clubes da LALIGA EA SPORTS e pelos 22 clubes da LALIGA HYPERMOTION, e é responsável pela organização de competições de futebol profissional na Espanha. A LALIGA tem mais de 200 milhões de seguidores em todo o mundo através das redes sociais, em 16 plataformas e em 20 idiomas diferentes. Com sede em Madrid (Espanha), possui a mais extensa rede internacional de diversas propriedades esportivas e está presente em 41 países através de 11 escritórios e 44 delegados. A organização realiza o seu trabalho social através da sua FUNDAÇÃO e foi a primeira liga de futebol profissional do mundo a criar uma liga para jogadores de futebol com deficiência intelectual: LALIGA Genuine.

Sobre a Exness

A Exness utiliza usa uma combinação exclusiva de tecnologia e ética para criar um mercado favorável e elevar o padrão de referência do setor. Seu etos e visão giram em torno de oferecer aos clientes uma experiência comercial sem atritos, dando vida aos mercados financeiros na maneira como elas deveriam ser vivenciados.

Isenção de responsabilidade:

Aplicam-se restrições regionais. A Exness não presta serviços a residentes de diversas jurisdições.

