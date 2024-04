FGC fecha o ano de 2023 com patrimônio superior a R$ 125 bilhões

O Fundo Garantidor de Créditos divulga relatório de 2023 apontando crescimento de 16,2% do seu patrimônio no período

SÃO PAULO, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) anuncia seus resultados de 2023. A instituição registrou crescimento de 16,2% no patrimônio total, ao fechar o ano com R$ 125,4 bilhões, contra R$ 107,9 no ano de 2022. Ao mesmo tempo, a liquidez do FGC saltou de R$ 87 bilhões para R$ 102,6 bilhões no comparativo anual. Confira o relatório completo aqui.

O ano foi marcado por importantes investimentos em tecnologia e pela realização de um expressivo resultado financeiro, sendo estes os elementos básicos para que o Fundo desempenhe a sua missão, que é contribuir para a manutenção da estabilidade do sistema financeiro brasileiro, de forma eficiente e eficaz. "Em 2023, experimentamos liquidações de duas instituições associadas em um mesmo dia. Foi um teste importante da capacidade de contribuição do FGC para a manutenção da confiança de investidores e depositantes no sistema financeiro brasileiro, especialmente em um contexto de turbulência nos mercados internacionais com estresse em bancos americanos e suíço", diz Daniel Lima, CEO do FGC.

Logo no início de 2023, o FGC efetuou o pagamento da garantia em decorrência da liquidação da Portocred e da BRK. Nestes processos, foram realizados quase 60 mil pagamentos, totalizando cerca de R$ 2,2 bilhões. Frente a este cenário, o aplicativo do FGC consagrou-se como uma ferramenta conveniente e segura para a realização os pagamentos. "Somos um dos poucos fundos garantidores do mundo a oferecer um sistema de pagamento de garantias inteiramente digital, reduzindo o custo de se atender o beneficiário da garantia, reduzindo o prazo para o pagamento e mantendo elevado padrão de segurança para todos os envolvidos nesse processo", enfatiza Lima.

Os depósitos elegíveis à garantia totalizaram R$ 4,5 trilhões em dezembro de 2023. No comparativo anual, houve um aumento de 15,63% em relação aos R$ 3,8 trilhões, posição de dezembro de 2022. Os saldos de LCAs e LCIs apresentaram no ano um aumento de 34,41% e 51,05%, respectivamente, passando a representar 16,3% do total de saldos elegíveis à garantia do FGC. O saldo de depósitos a prazo aumentou 19,97% no exercício.

No fechamento de 2023, 494 milhões de contas têm valor do saldo 100% coberto pelo limite da garantia, o que corresponde a 99,64% do total de contas existentes. Considerando o limite de R$ 250 mil, a cobertura do FGC alcançou R$ 2,2 trilhões, representando 49,19% do total dos depósitos elegíveis à cobertura existente.

No ano, as contribuições das associadas para o Fundo acumularam um valor de R$ 5,1 bilhões, que somadas às receitas financeiras de R$ 14,9 bilhões (103,94% do CDI) resultam em uma receita operacional de R$ 20 bilhões no exercício.

Outro fator relevante foram as parcerias firmadas pelo FGC em 2023. A instituição tornou membro da CNF (Confederação Nacional das Instituições Financeiras) e participou da coordenação de uma das equipes do IMK (Iniciativa de Mercado de Capitais, Ministério da Fazenda), juntamente com a Zetta. Os temas debatidos pela equipe foram identidade digital e combate a fraudes.

Para 2024, o FGC seguirá aprofundando sua agenda institucional e avançará na cooperação técnica com os mais diversos agentes da economia brasileira. "Trabalhamos com determinação para que o FGC continue contribuindo, cada vez mais, para o aumento da confiança das pessoas no Sistema Financeiro Nacional. Acreditamos que a estabilidade do sistema financeiro é ingrediente fundamental para o desenvolvimento social e econômico do nosso País", afirma o executivo.

Confira o relatório anual de 2023 do Fundo Garantidos de Créditos: https://fgc.org.br/informacoes/demonstracoes-financeiras

DESTAQUES DO RELATÓRIO ANUAL:

O FGC se filiou à CNF (Confederação Nacional das Instituições Financeiras) e assumiu a coordenação de uma das equipes de trabalho da IMK (Iniciativa de Mercado de Capitais, Ministério da Fazenda);

Realizou a segunda pesquisa de letramento financeiro, juntamente com o Banco Central do Brasil, divulgada também em trabalho da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico);

Patrocinou o Programa Aprender Valor, iniciativa de educação financeira do Banco Central.

Sobre o Fundo Garantidor de Créditos (FGC)

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é uma entidade privada, sem fins lucrativos e que integra a rede de proteção do Sistema Financeiro Nacional (SFN). O Fundo atua para proteger depositantes e investidores por meio do pagamento de garantias, em casos de intervenção ou liquidação de instituições financeiras associadas, podendo, também, realizar operações de assistência de liquidez ou estrutural. Criado em 1995, o FGC tem suas reservas e seu custeio financiados pelas contribuições mensais das associadas, bem como pela rentabilidade proveniente da aplicação dos seus recursos. Para mais informações, acesse www.fgc.org.br ou as redes sociais do FGC no LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram.

