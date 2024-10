Fibocom na Futurecom 2024: acelerando o crescimento dos mercados de IoT e 5G FWA no Brasil

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Fibocom (Stock code: 300638), líder global no fornecimento de soluções sem fio e módulos de comunicação sem fio para IoT (Internet das Coisas), apresentou seus mais recentes módulos e soluções 4G/5G/Smart, que potencializam os principais setores de IoT, como Fixed Wireless Access (Acesso fixo sem fio - FWA), Smart Cities (cidades inteligentes), Asset Tracking (rastreamento de ativos), etc., na Futurecom 2024, o principal evento de tecnologia da América Latina.

Acelerando o crescimento do mercado 5G FWA no Brasil

De acordo com a Statista, espera-se que a demanda por acesso à banda larga no Brasil aumente, e o número de conexões de acesso fixo sem fio (FWA) no Brasil pode ultrapassar 10 milhões até 2025, o que representa um aumento significativo à medida que as famílias buscam alternativas aos serviços tradicionais de linha fixa.

A Fibocom oferece um amplo portfólio de módulos e soluções avançados de comunicação sem fio Sub-6GHz e mmwave para promover inovações eficientes no desenvolvimento de dispositivos finais. Os módulos 5G, como FG370, FG360, FX190(W), Fx180(W), etc., foram desenvolvidos para aprimorar a conectividade de banda larga em vários aplicativos, como CPE (Customer Premises Equipment), ODU e Hotspots móveis, com desempenho robusto.

Vale ressaltar que o FM160/FG160-EAU da Fibocom foi certificado pela ANATEL. Esta série de módulos é compatível com NR Carrier Aggregation (CA) e oferece aos usuários uma cobertura mais ampla, maior rendimento e maior capacidade.

Para uma experiência 5G leve, a Fibocom apresentou seus módulos de capacidade reduzida (RedCap). Com menor consumo de energia e relação de custo acessível, a série FG132 da Fibocom pode potencializar instalações de IoT 5G de nível médio em produção inteligente, cidades inteligentes, redes inteligentes, etc.

Inovação em AIoT na vanguarda

Conforme estimado pela Statista, o mercado de IoT do Brasil deverá atingir aproximadamente US$ 7,8 bilhões até 2025 e deverá crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 28% de 2023 a 2028. A adoção de tecnologias de IoT é crucial para a transformação digital em todos os setores, pois melhora a eficiência operacional e a produtividade.

Atendendo às diversas aplicações de IoT, a Fibocom apresentou suas soluções de módulos 4G/5G/smart e os kits de desenvolvimento que simplificam a prototipagem de produtos. O modelo L610 Cat 1 bis oferece conectividade 4G de alto desempenho com custo equilibrado, além do suporte de varredura Wi-Fi para posicionamento interno. O módulo MA510 LTE Cat M foi desenvolvido para aplicativos IoT de baixo consumo de energia com GNSS incorporado e protocolos IoT integrados. Os módulos sem fio inteligentes da Fibocom podem fornecer inteligência de ponta para setores como varejo inteligente e IVI (In-vehicle Infotainment - Infoentretenimento no veículo) com computação local e alta integração de CPU e GPU.

Para o mercado NTN, o MA510-GL da Fibocom é um módulo de alto desempenho que é compatível com comunicação via satélite GEO e LET Cat.M/NB2/EGPRS. Com recursos de PSM (Modo de economia de energia) e eDRX (Modo ocioso estendido DRX), o MA510-GL (NTN) é ideal para aplicativos de baixo consumo de energia em ambientes desafiadores, como transporte marítimo e comunicação de emergência, garantindo uma longa duração da bateria.

Junte-se à Fibocom no estande #E29 para acelerar o crescimento do mercado!

