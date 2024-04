Fórum global da Wharton reúne principais líderes empresariais em São Paulo

Evento contará com a participação do corpo docente da Wharton, especialistas de diversas áreas do conhecimento e CEOs de empresas como Natura, BTG Pactual, BNP Paribas, Casamusa, Canary e Caja Los Andes

SÃO PAULO, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Nos dias 7 e 8 de junho, a renomada Wharton School, primeira e maior escola de negócios do mundo, realizará o 56º Wharton Global Forum na cidade de São Paulo, no hotel Grand Hyatt. Esta é a primeira vez que a vibrante capital paulista será sede do evento, que reunirá mais de 400 ex-alunos da instituição, professores e líderes empresariais para dois dias de intenso intercâmbio de conhecimentos, networking e discussões sobre os desafios e oportunidades do mais significativos do mundo dos negócios.

A escolha de São Paulo como sede do evento de 2024 foi uma decisão natural. "São Paulo se destaca como uma das principais economias da América Latina, com uma atividade pujante, e servindo como hub crucial de inovação em finanças, educação, medicina e tecnologia. O fórum global servirá como uma plataforma para empresas e acadêmicos colaborarem, compartilharem ideias e explorarem o futuro dos negócios com líderes de mentalidade global", afirma Erika James, reitora da Wharton School.

O fórum global da Wharton deste ano vai debater temas relevantes para os negócios globais, com um foco particular na América Latina. Entre eles, inteligência artificial, inovações em finanças, mulheres nos negócios, futuro do agronegócio, tecnologia na medicina, inovação colaborativa, transição energética e análises detalhadas do cenário brasileiro, incluindo seus desafios, oportunidades e o delicado equilíbrio entre rentabilidade e responsabilidade ambiental na Amazônia.

Especialistas renomados, que fazem parte do corpo docente da Wharton, participarão das palestras, incluindo a decana Erika James, que tratará de temas como a inteligência artificial e desafios e oportunidades de negócios no Brasil; o vice-reitor e diretor de docentes da iniciativa Wharton ESG, Witold "Vit" Henisz, que vai liderar debate sobre o cenário atual de transição energética; Fernando Ferreira, que vai discutir zoneamento urbano, bem como mercados imobiliários e investimentos; o vice-reitor de Iniciativas Globais da Universidade da Pensilvânia, Zeke Emanuel, abordará questões relacionadas à interseção entre tecnologia e medicina; e Leandro Pongeluppe, especialista em impacto socioambiental e desenvolvimento, que vai focar nas questões agrícolas e na Floresta Amazônica.

Além disso, CEOs de empresas renomadas como Natura (João Paulo Ferreira), BTG Pactual (Roberto Sallouti), BNP Paribas (Sheynna Hakim), 1618 Investimentos (Ilan Ryfer), Casamusa (Eduardo Musa, ex-Caloi), Canary (Florian Hagenbuch), Caja Los Andes (Rosanna Ramos-Velita), participarão como painelistas do evento, enriquecendo ainda mais os debates e contribuindo com suas visões estratégicas.

Esta é a 56ª edição do evento, que já foi realizado em 24 países ao redor do mundo. O 56º Fórum Global da Wharton marca a terceira vez que o evento acontece no Brasil, destacando a importância do país para a Wharton School e sua comunidade de ex-alunos. Em edições anteriores, realizadas em 2001 e 2006, o Rio de Janeiro foi a cidade escolhida para sediar o evento.

As inscrições para o Wharton Global Forum 2024 já estão abertas e mais detalhes sobre a agenda do evento podem ser encontrados no site oficial .

