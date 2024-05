GOL anuncia RESULTADOS DO 1T24

SÃO PAULO, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra, anunciou hoje seus resultados consolidados do primeiro trimestre de 2024 (1T24). A Companhia se manteve focada em melhorar sua eficiência operacional, por meio de seu modelo de frota única e gerenciando cuidadosamente os yields buscando excelência na entrega de produtos de alta qualidade para seus clientes.

Todas as informações nesse release são apresentadas em Reais (R$), de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e com métricas ajustadas, disponibilizadas para possibilitar a comparabilidade desse trimestre com o mesmo período do ano anterior (1T23). Indicadores ajustados (recorrentes) excluem os gastos não recorrentes relacionados ao resultado do trimestre, e estão detalhados nas respectivas tabelas.

DESTAQUES DO 1T24

A margem EBITDA recorrente da Companhia no 1T24 foi de 30,3%, crescimento de 5,1 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior;

A receita operacional líquida foi de R$4,7 bilhões no 1T24;

bilhões no 1T24; Em 25 de janeiro a Companhia entrou com pedido de Chapter 11 para reestruturar seu balanço patrimonial e aprimorar suas capacidades para permanecer como uma das maiores companhias aéreas líderes no Brasil;

A GOL garantiu um total de US$ 1,0 bilhão em financiamento de empréstimo "devedor em posse" (os "Compromissos de Empréstimo DIP"), dos quais US$ 550 milhões foram financiados até o final do 1T24. Desde o final do 1T24. A GOL sacou integralmente os US$ 450 milhões restantes dos Compromissos de Empréstimo DIP;

bilhão em financiamento de empréstimo "devedor em posse" (os "Compromissos de Empréstimo DIP"), dos quais milhões foram financiados até o final do 1T24. Desde o final do 1T24. A GOL sacou integralmente os milhões restantes dos Compromissos de Empréstimo DIP; O Caixa aumentou para R$ 2,0 bilhões, 150% superior ao final do 1T23 ( R$ 0,8 bilhão) devido ao financiamento inicial do Empréstimo DIP financiado no 1T24 (que excluiu os US$ 450 milhões não sacados de Compromissos de Empréstimo DIP) e Contas a Receber aumentadas para R$ 2,0 bilhões, o dobro do valor do 1T23 ( R$ 1,0 bilhão) como resultado de uma menor quantidade de factoring de recebíveis;

bilhões, 150% superior ao final do 1T23 ( bilhão) devido ao financiamento inicial do Empréstimo DIP financiado no 1T24 (que excluiu os milhões não sacados de Compromissos de Empréstimo DIP) e Contas a Receber aumentadas para bilhões, o dobro do valor do 1T23 ( bilhão) como resultado de uma menor quantidade de factoring de recebíveis; O CASK recorrente foi reduzido em 5,3% quando comparado ao 1T23 devido à queda no preço dos combustíveis. O CASK ex-combustível recorrente aumentou 8,9% devido à devolução de uma aeronave Boeing 737 NG e ao recebimento de dois novos Boeing 737 MAX-8 no trimestre, além de custos não recorrentes de reestruturação financeira no contexto do Capítulo 11;

A alavancagem líquida³ atingiu 4,0x, 2,0x inferior ao 1T23;

Durante o 1T24 a Companhia recebeu dois novos Boeing 737 MAX-8 e devolveu um Boeing 737 NG como parte do processo de renovação de sua frota.

COMENTÁRIOS DO DIRETOR-PRESIDENTE

Celso Ferrer, Diretor Presidente, comentou: "O primeiro trimestre de 2024 foi marcado por melhora em nosso desempenho operacional, com EBITDA Ajustado do 1T de R$ 1,4 bilhão e margem EBITDA Ajustada de 30,3%, demonstrando nossa consistência e eficiência durante a reestruturação financeira. Março de 2024 nos viu voltar ao primeiro lugar como a companhia aérea mais pontual do Brasil (A15²) segundo a ANAC. Demonstramos forte execução contínua de nossa estratégia comercial, aliada às iniciativas das unidades de negócio Smiles e Gollog, o que nos permitiu entregar resultados sólidos. Também mantivemos uma abordagem disciplinada no controle de custos. Estou impressionado com a dedicação de nossa Equipe de Águias em melhorar continuamente nossos produtos e processos, o que aumenta nossa confiabilidade operacional e nos ajuda a continuar entregando valor aos clientes. Ao mesmo tempo, avançamos no processo de reestruturação da GOL supervisionado judicialmente nos EUA, incluindo a obtenção de compromissos de empréstimo DIP de US$ 1,0 bilhão (dos quais US$ 550 milhões foram sacados até o final do 1T24); a renegociação de acordos com uma maioria substancial das aeronaves sob arrendamento com arrendadores para garantir que a GOL tenha a capacidade adequada para continuar a atender nossos destinos atuais e avançar no plano de financiamento que sustentará o Plano de Reorganização independente."

SUMÁRIO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 (VS. 1T23)

O número de Passageiros Quilômetros Pagos Internacionais (RPK) aumentou 39,6% em comparação com o 1T23, tendo o total de RPK diminuído 4,1% no mesmo período, em linha com o nosso investimento nos serviços internacionais;

O total de Assento-Quilômetro Ofertado (ASK) internacional aumentou 27,0% em comparação ao 1T23, enquanto o ASK total diminuiu 3,9% no mesmo período;

A Receita Operacional Líquida diminuiu 4,2% para R$4,7 bilhões;

bilhões; A taxa de ocupação atingiu 83,1%, estável em relação ao 1T23 (0,2 p.p.). A taxa de ocupação doméstica diminuiu 1,3 p.p. para ainda saudáveis 82,7%, enquanto a taxa de ocupação internacional aumentou 7,8 p.p. para 85,6%;

A utilização das aeronaves operacionais aumentou em 1,7%, para 11,9 horas por dia;

Os passageiros transportados diminuíram 8,3%, para 7,3 milhões;

A Receita Líquida por Assento-Quilômetro Ofertado (RASK) diminuiu 0,3% para 43,7 centavos (R$);

O yield médio por passageiro reduziu 0,7%, para 48,2 centavos (R$);

O Custo Recorrente por Assento Quilômetro (CASK) diminuiu 5,3%, para 34,44 centavos (R$) devido em grande parte aos menores preços dos combustíveis, menor consumo por ASK (0,9%) impulsionado pelo nosso crescimento nas rotas internacionais;

Custo por Assento Quilômetro excluindo custos com combustíveis e itens não recorrentes (CASK Ex-combustível) aumentou 8,9% para 22,44 centavos (R$) em relação ao 1T23;

O EBITDA recorrente foi R$1,4 bilhão com margem de 30,3%, enquanto o EBIT recorrente foi de R$1,0 bilhão com margem de 21,2%;

bilhão com margem de 30,3%, enquanto o EBIT recorrente foi de bilhão com margem de 21,2%; O lucro líquido ajustado foi de R$ 130 milhões, excluindo os efeitos da variação cambial e da marcação do mercado de componentes derivativos ESSN que somaram R$ 3,9 milhões no 1T24;

milhões, excluindo os efeitos da variação cambial e da marcação do mercado de componentes derivativos ESSN que somaram milhões no 1T24; A Dívida líquida ajustada sobre EBITDA recorrente LTM foi de 4,0x no 1T24, uma redução de 2,0x em comparação ao 1T23.

ÍNTEGRA DO RELEASE DE RESULTADOS & APRESENTAÇÃO

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a Gollog possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

