Grupo Casas Bahia anuncia acordo com bancos parceiros e acelera Plano de Transformação

Reperfilamento da dívida preserva cerca de R$ 4,3 bilhões de caixa nos próximos quatro anos;

Prazo médio da dívida sai de 22 para 72 meses, com redução de 1,5 p.p no custo médio.

SÃO PAULO, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O Grupo Casas Bahia acaba de fechar um acordo com seus principais credores, Bradesco e Banco do Brasil, que preserva R$ 4,3 bilhões de caixa até 2027, sendo R$ 1,5 bilhão somente em 2024. O acordo inclui uma carência de 24 meses para pagamentos de juros e 30 meses para pagamento de principal. O prazo médio de amortização sai de 22 para 72 meses, com redução de 1,5 p.p no custo médio, que representa uma economia de R$ 400 milhões no período.

"Estamos muito satisfeitos por termos conseguido antecipar esse reperfilamento da dívida, que só foi possível graças ao avanço bem-sucedido das alavancas operacionais do nosso Plano de Transformação. O acordo reflete a confiança no nosso plano e no futuro da companhia", ressalta Renato Franklin, CEO do Grupo.

A operação tem perímetro restrito, ou seja, inclui apenas dívidas financeiras sem garantias, como debêntures e CCBs emitidas junto aos bancos. Com o alongamento e redução de custo da dívida, o movimento traz ainda mais confiança e segurança a todos os fornecedores, parceiros, clientes e colaboradores do Grupo.

"Este acordo, já aprovado por nossos principais credores financeiros, estava entre nossas metas prioritárias para o ano e, graças ao trabalho já feito até aqui, pudemos concluí-lo antes do previsto", completa Franklin.

O Plano de Transformação do Grupo Casas Bahia avança fortemente. No último trimestre de 2023 a Companhia voltou a registrar fluxo de caixa livre positivo, sinalizando que a reestruturação do negócio está dando resultado.

Sobre Grupo Casas Bahia

O Grupo Casas Bahia está presente na mente, no coração e na casa dos brasileiros com o e- commerce e as lojas das marcas Casas Bahia e Ponto; as vendas online do Extra.com.br; as soluções financeiras do banQi; a fábrica de móveis Bartira e a logtech Asap Log. Em constante evolução, hoje é a plataforma de relacionamento e consumo do brasileiro onde, quando e como ele quiser. A companhia investe seus esforços para além do varejo, ao apresentar uma jornada de compras que coloca o cliente como seu foco principal. Para tanto, desenvolve alavancas únicas, que possibilitam a melhor experiência por meio de ofertas de produtos, serviços, soluções financeiras e logística.

Com cerca de 40 mil colaboradores, o Grupo Casas Bahia possui capital aberto na B3 desde 2013, mantendo forte atuação em mais de 400 municípios, 22 estados e no Distrito Federal. Por meio da mais digital e robusta rede logística do Brasil, conecta cerca de 1,1 mil lojas físicas, 29 centros de distribuição e hubs de entregas a cerca de 97 milhões de clientes, com o oferecimento de produtos, créditos, serviços financeiros e soluções desenvolvidas com a mais alta tecnologia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2401883/Grupo_Casas_Bahia.jpg

FONTE Grupo Casas Bahia