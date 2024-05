Instituto Alana organiza encontro sobre Educação Baseada na Natureza em Los Angeles neste sábado

Primeira edição do Nature-based Education Summit é organizada em parceria com a UCLA e com a União Internacional para a Conservação da Natureza

SÃO PAULO, 2 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Instituto Alana e a Escola de Educação e Estudos de Informação da UCLA (Universidade da Califórnia, em Los Angeles) realizam o primeiro Encontro sobre Educação Baseada na Natureza neste sábado, dia 4 de maio. O evento acontece em parceria com a Comissão de Educação e Comunicação da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), em Los Angeles, e reúne educadores, designers, legisladores e outros especialistas. Os participantes debatem o papel central da natureza na aprendizagem, e a transformação das escolas em espaços de resiliência climática.

Ana Lucia Vilela participa da abertura do evento, junto com a Diretora da Escola de Educação da UCLA, Christina Christie. Laís Fleury, Diretora de Parcerias da Alana Foundation também participa da programação no painel "Educação, Natureza e Terra: elementos-chave para a Educação Baseada na Natureza". Pedro Hartung, Diretor da Alana Foundation, é moderador do debate "Escolas como espaços de resiliência climática e saúde para as crianças e as cidades".

"A ideia é inspirar e conectar a comunidade de Educação Baseada na Natureza em todo o mundo. Além dos esforços locais, de Los Angeles, o encontro apresentará iniciativas globais emergentes das Conferências do Clima mais recentes, como a COP-28, entre elas a Parceria para a Educação Ecológica da Unesco, e os projetos de Educação Baseada na Natureza da IUCN", diz Laís Fleury.

Para Laís, este evento, inédito, ajuda a energizar a discussão. "Queremos aproveitar o fato de que esta é a primeira edição, em parceria com agentes relevantes nos Estados Unidos e no mundo, para trazer soluções práticas para problemas urgentes. Sabemos que governos, organizações e indivíduos estão cada vez mais conscientes de que os sistemas educativos devem evoluir para enfrentar as três crises que atravessamos: climática, perda de biodiversidade e da poluição. Existe um reconhecimento que a nossa ligação com a natureza precisa de ser restaurada. E a Educação Baseada na Natureza propõe justamente colocá-la no centro da aprendizagem".

O encontro recebe especialistas renomados, entre eles Richard Louv, autor de Last Child in the Woods (A última criança na natureza, traduzido para o português) e celebrará, ainda, a implantação de TiNis , projeto lançado No Brasil, em 2021, pelo Instituto Alana em parceria com a organização peruana Ania e Gisele Bündchen nas escolas de Los Angeles, expandindo oportunidades para que as crianças se conectem com a natureza por meio do plantio.

FONTE Alana