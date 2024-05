Itaúsa reforça compromisso com a criação de valor sustentável em Relato Integrado de 2023

A holding de investimentos é uma das empresas pioneiras no Brasil a publicar voluntariamente o relatório anual desde a década de 80.

SÃO PAULO, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Itaúsa (B3: ITSA4), maior holding de investimentos de capital aberto do país, apresenta ao mercado o Relato Integrado de 2023, documento alinhado às diretrizes do International Integrated Reporting Council (IIRC). Entre os destaques do ano, estão os resultados recordes alcançados, a gestão e influência da holding em suas investidas e os avanços na Estratégia de Sustentabilidade e em cultura.

Em 2023, a holding concentrou o foco no amadurecimento da gestão do portfólio, avançando na alocação eficiente de capital e disciplina financeira, concluindo o desinvestimento na XP Inc. e utilizando os recursos das vendas das ações para reforço de caixa e desalavancagem.

No período também foi executado o refinanciamento da 4ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,25 bilhão, o que, juntamente com o pagamento antecipado de dívidas no montante de R$2,5 bilhões, permitiu a redução da dívida bruta em 41% e o aumento do prazo médio da dívida de 4,6 anos para 6,5 anos em relação a 2022, além da eliminação de vencimento de principal para os próximos 4 anos (2024 a 2027) e a preservação de liquidez.

No último ano, a empresa distribuiu proventos líquidos aos acionistas no valor total de R$ 8,0 bilhões em 2023, representando um aumento de 100% em relação ao ano anterior e payout de 62%. Em complemento aos proventos, foi realizada uma bonificação de ações, capitalizando R$ 8,8 bilhões em reservas, além de subscrição de ações, no montante de R$ 877 milhões.

Na geração de valor às investidas, a empresa criou o Projeto 1taúsa, que propõe o aprimoramento dos processos de governança com as empresas do portfólio e uma nova maneira de gerir e reportar impactos econômicos e de ESG. Atualmente, a holding está presente em 31 órgãos de governança das investidas, com representantes que ocupam 56 assentos em Conselhos e Comitês.

Segundo Alfredo Setubal, Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Itaúsa "O ano de 2023 foi significativo para o avanço do nosso propósito de investir com responsabilidade e ser um agente de mudanças em empresas na criação de valor sustentável para a sociedade, investidas e acionistas".

Estratégia de Sustentabilidade

Outro destaque foi o avanço na execução da Estratégia de Sustentabilidade, com a criação da área de Inteligência ESG, revisão da matriz de riscos corporativos para incorporar aspectos ESG e início da jornada de descarbonização da holding.

Nesta frente, o ano também foi marcado pelo lançamento do Instituto Itaúsa, que tem como objetivo apoiar projetos com foco na redução de emissões, conservação da biodiversidade e enfrentamento da desigualdade social. No primeiro ano de atuação, o Instituto apoiou 10 projetos nas áreas de conservação do meio ambiente e produtividade e sustentabilidade.

A holding ainda aderiu ao Pacto Global da ONU, reforçando o seu compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

O Relato também ressalta a evolução da cultura organizacional da empresa, endereçando as transformações do negócio e fortalecendo pilares fundamentais para o avanço do propósito e dos objetivos da companhia. Ao final de 2023, a Itaúsa foi reconhecida pela Controladoria Geral da União (CGU) como "Empresa Pró-Ética", validando seu compromisso na implementação de práticas de integridade.

Sobre a Itaúsa

A Itaúsa (B3: ITSA4) é a maior holding brasileira de investimentos com capital aberto, com 49 anos de trajetória, que detém participações em empresas líderes nos segmentos financeiro (Itaú Unibanco), bens de consumo (Alpargatas), materiais para construção civil (Dexco), saneamento (Aegea), energia (Copa Energia) e infraestrutura (NTS e CCR). A Companhia possui uma das maiores bases acionárias da bolsa de valores brasileira, com aproximandamente 900 mil acionistas, e tem como propósito atuar como agente de mudança em empresas na criação de valor sustentável para a sociedade, investidas e acionistas.

