Jornalistas europeus exploram inovações transformadoras da indústria no laboratório de veículos elétricos mais importante do mundo

ZHENGZHOU, China, 27 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Um grupo de jornalistas de 23 organizações de notícias baseadas na Europa embarcou em um tour de dois dias no Centro de Experiência de Marca, na Base de Fabricação de Novas Energias e no Centro de Testes de Engenharia da Yutong Bus (SHA:600066), um dos laboratórios de primeira linha dedicados globalmente a elevar e avaliar o desempenho, a segurança e a inovação tecnológica dos ônibus. A visita permitiu que a delegação da mídia tivesse uma experiência próxima com a inovação de veículos elétricos de classe mundial da Yutong, instalações de fabricação de última geração, soluções para veículos elétricos, direção autônoma, tecnologia de carregamento e sistema de gerenciamento de frota de veículos elétricos que apresenta despacho e estacionamento de ônibus inteligente, o que renovou os padrões do setor de transporte público.

23 jornalistas europeus explorarão a inovação transformadora do setor no principal laboratório de EV do mundo em Zhengzhou, China.

"Convidamos os profissionais da comunicação social europeus e os parceiros do setor para experimentar em primeira mão as inovadoras soluções de transporte ecológico da Yutong, abrindo o debate sobre o futuro do tráfego urbano, à medida que pretendemos criar transportes urbanos mais sustentáveis para beneficiar todos os europeus", disse Jack Li, CEO da Yutong Europa.

Durante o evento, as soluções de mobilidade elétrica da Yutong passaram por uma série de testes realizados em condições extremas, comprovando seu excepcional desempenho de segurança e estabilidade em clima frio de -30°C, depois em um incêndio de rápida propagação de 1300°C e 2 metros debaixo d'água. As soluções que impressionaram o público incluíram:

O primeiro sistema de proteção de nitrogênio da Yutong, projetado para garantir que a bateria seja protegida por nitrogênio. A proteção contra incêndio de três camadas reforça a capacidade da bateria de resistir a chamas externas e evitar a propagação em um ambiente de 1300°C/2h, reduzindo substancialmente a probabilidade de incêndios e explosões da bateria em caso de acidentes.

Líder em veículos comerciais e soluções de mobilidade elétrica, a Yutong tem sua posição global apoiada por um novo centro de tecnologia de engenharia de veículos apoiado por um investimento de 1 bilhão de RMB e 4.316 patentes. Tendo vendido mais de 190 mil autocarros elétricos, uma redução nas emissões de carbono em 16 milhões de toneladas, equivale a plantar árvores numa área de 130 mil hectares. A Yutong equipa suas frotas de veículos elétricos com uma série de tecnologias líderes globais desenvolvidas para aumentar significativamente a eficiência, incluindo o controlador de domínio de potência de carboneto de silício, eixo motor elétrico de nova geração e bomba de calor de temperatura ultrabaixa, juntamente com uma plataforma de nuvem inteligente que permite aos usuários para alcançar o gerenciamento do ciclo de vida. Com um investimento consistente de mais de 5% do seu rendimento anual em investigação e desenvolvimento, a Yutong pretende concentrar-se persistentemente em alcançar avanços em tecnologias essenciais para veículos comerciais de nova energia, facilitando o movimento do setor dos transportes em direção à sustentabilidade.

