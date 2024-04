LYB construirá centro integrado de reciclagem de resíduos plásticos em Knapsack

WESSELING, Alemanha, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell (LYB) garantiu um local para um centro integrado de reciclagem de resíduos plásticos ao sul de um parque industrial existente em Knapsack, Alemanha, assinando um contrato de arrendamento de terreno com a YNCORIS GmbH & Co. KG. O centro está planeado para combinar várias operações avançadas de triagem e reciclagem, ajudando a enfrentar o desafio dos resíduos plásticos e a fazer crescer a economia circular. O projeto será desenvolvido em fases: a fase inicial verá a construção de uma instalação de triagem avançada que processará resíduos plásticos mistos para produzir matéria-prima para reciclagem mecânica e avançada. Estes resíduos plásticos mistos não são hoje reciclados e, na sua maioria, são enviados para incineração para valorização energética.

As pessoas na foto são (da esquerda para a direita): Stephan Staender (LYB), Ralf Müller, Christoph Kappenhagen (ambos Yncoris)

No total, o polo integrado de reciclagem cobrirá uma área equivalente a 20 campos de futebol. Espera-se que a instalação inicial de triagem avançada do centro comece a operar no primeiro trimestre de 2026. Estes novos investimentos apoiam a ambição da empresa de produzir e comercializar pelo menos 2 milhões de toneladas métricas de polímeros reciclados e renováveis‑anualmente até 2030.

"O parque industrial em Knapsack é o local ideal para o nosso centro integrado, pois está próximo das nossas instalações de escala mundial em Wesseling e irá nos permitir desenvolver tecnologias adicionais para a reciclagem de resíduos plásticos", afirma Yvonne van der Laan, vice-presidente executiva de soluções circulares e de baixo carbono da LyondellBasell. "A integração de diversas tecnologias nos permitirá ganhar escala e oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de produtos a partir de recursos reciclados e renováveis".

"O centro de reciclagem integrado também produzirá matéria-prima para a unidade de reciclagem avançada que a empresa construirá em sua unidade de Wesseling", disse o gerente interino da unidade de Wesseling-Knapsack, Stephan Staender. "O novo centro também proporcionará oportunidades de sinergias com a unidade de reciclagem mecânica da empresa em Geleen, Holanda, e com a unidade de composição de polipropileno da empresa em Knapsack".

"Esta mudança para o nosso local de expansão no parque industrial em Knapsack é um alicerce fundamental na transformação da indústria química na Alemanha para uma economia circular", afirma Ralf Müller, CEO da YNCORIS. Seu colega Diretor Geral, Christoph Kappenhagen, acrescenta: "ao longo dos anos, a unidade passou por um desenvolvimento contínuo; as pessoas aqui nunca descansaram sobre os louros, mas sempre deram uma contribuição significativa para conduzir a unidade ao futuro com seu potencial inovador".

Sobre a LyondellBasell

Somos a LyondellBasell, líder na indústria química global, criando soluções para uma vida diária sustentável. Por meio de tecnologia avançada e investimentos direcionados, estamos possibilitando uma economia circular e de baixo carbono. Em tudo o que fazemos, o nosso objetivo é proporcionar valor aos nossos clientes, investidores e sociedade. Como um dos maiores produtores mundiais de polímeros e líder em tecnologias de poliolefinas, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos inovadores e de alta qualidade para aplicações que vão desde o transporte sustentável e segurança alimentar até água potável e cuidados de saúde de qualidade. Para obter mais informações, visite www.LYB.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

Sobre a Yncoris

Como uma das principais fornecedoras de serviços industriais, a YNCORIS é a parceira ideal da indústria químico-farmacêutica. Com nossos 1.200 funcionários e 100 estagiários, desenvolvemos a solução certa para cada desafio, desde o planejamento, construção e operação até a manutenção. Através da nossa mentalidade jovem e empreendedora, combinada com o know-how de mais de cem anos de experiência industrial, oferecemos o ambiente ideal para uma produção preparada para o futuro. Embora estejamos sediados em Hürth, as nossas localizações adicionais estrategicamente localizadas em Dormagen, Duisburg, Düren, Colônia, Krefeld e Leverkusen nos permitem estar mais próximos dos nossos clientes. A nossa gama de serviços abrange todo o ciclo de vida das instalações industriais, desde o planeamento e construção até a operação eficiente e em conformidade com a lei, bem como à manutenção das instalações orientada para o futuro. Na YNCORIS, nos dedicamos a ajudar nossos clientes a prosperar no mercado hoje e amanhã.

Você pode encontrar mais informações em www.yncoris.com

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações contidas neste comunicado referentes a assuntos que não são fatos históricos, são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas estão baseadas em suposições da administração da LyondellBasell, sendo consideradas razoáveis no momento e estando sujeitas a riscos e incertezas significativos. Os resultados reais podem diferir materialmente com base em fatores que incluem, entre outros, nossa capacidade de cumprir nossas metas de sustentabilidade, incluindo a capacidade de aumentar a produção de polímeros reciclados e de base renovável; a implementação bem-sucedida de planos de crescimento; além da construção e operação bem-sucedidas das instalações descritas neste comunicado. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados na seção "Fatores de Risco" de nosso Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2023, que pode ser encontrado em www.LYB.com na página de Relações com Investidores e no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em www.sec.gov.

