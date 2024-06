Marca de imunidade há mais de 20 anos, Targifor, agora é masterbrand, com produtos para toda a família

Masterbrand passa a contar com as marcas Targifor Cewin, Targifor +C e Targifor A-Z em seu portfólio, celebra a contratação de Cléber Machado como embaixador e firma parceria estratégica com o iFood

SÃO PAULO, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Targifor, marca de vitaminas pertencente à unidade de consumo na Sanofi e referência em produtos que fortalecem a imunidade, reforça o seu posicionamento de se manter atual e atenta às necessidades dos consumidores. A marca, que há mais de 20 anos oferece energia e saúde para toda a família, segue se reinventando e se mantendo atual sempre com o objetivo de oferecer as melhores soluções e experiências para os consumidores.

Como um dos anúncios recentes que reforçam esse pilar da marca, a Masterbrand Targifor passou a contar com as marcas Targifor Cewin, Targifor +C e Targifor A-Z em seu portfólio de produtos. Os produtos contam com atributos como: Targifor Cewin contém vitamina C pura, para o reforço da imunidade; o TARGIFOR +C é o produto mais vendido dentro do mercado de imunidade com diversos benefícios, além de energia, e o TARGIFOR A-Z é um multivitamínico que entrega imunidade e mais diversos benefícios para uma saúde e bem-estar.

Com o objetivo de conversar com os mais diversos públicos, Targifor se uniu ao narrador Cléber Machado, e desde 2023 a marca apresenta campanhas irreverentes e inovadoras com o famoso bordão do apresentador "Hoje não? Hoje sim!", que é ressignificado com a marca, afinal, "Com Targifor, todo o dia é Hoje, sim!". Para esse ano, Targifor está com um novo filme no ar, disponível em TV aberta durante todo o dia, cheio de personalidade, tom de voz irreverente, muito humor e presença de QR Code para conversão.

Também, para 2024, a marca anuncia uma parceria inédita com o iFood, com o objetivo de oferecer mais comodidade, praticidade e agilidade na compra dos produtos de todo o portfólio Targifor. A iniciativa acontecerá até agosto e é válida nas seguintes praças: São Paulo, Rio de Janeio, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Recife e Salvador. O filme de posicionamento da marca está sendo veiculado na Globo e no SBT, com a presença de QR Code impulsionando para o Ifood e disponibilizando frete grátis durante o período da ação.

Marília Zanoli – CMO, Consumer Healthcare na Sanofi

"Targifor é uma das marcas mais queridas e com diversos produtos que são líderes de mercado e categoria, e é claro que nós estamos sempre atentos e olhando para as necessidades e desejos de nossos consumidores para que possamos evoluir juntos. Presente há mais de 20 anos no mercado, Targifor se reinventa e se moderniza a cada dia em todas as suas frentes, seja no desenvolvimento de produtos, linguagem, embalagem, campanhas, entre outros. Nós ficamos realmente muito felizes em saber que nossos produtos contribuem para a melhora da imunidade, bem como energia e bem-estar no geral, visto que um dos nossos compromissos como empresa é fomentar o autocuidado. Temos muito orgulho de toda a história da marca e garantimos que estaremos sempre em busca de mantê-la atual e funcional".

Portfólio Targifor

Pharmaton, polivitamínico conhecido e reconhecido pelos consumidores, mudou de nome. Agora o produto se chama Targifor A-Z. Sendo um suplemento alimentar que ajuda a melhorar a imunidade, energia e contém multibenefícios, pois possui 13 vitaminas, 10 minerais e ômega 3, estando disponível nas versões de 30 e 60 cápsulas gelatinosas. A mudança de nomenclatura se deu juntamente com o processo de atualização e rejuvenescimento da marca que passou a ter todos os produtos dentro da Masterbrand Targifor.

Cewin, suplemento a base de vitamina C, indicado quando há a necessidade de suplementação desta vitamina, agora é Targifor CEWIN. Targifor Cewin® é um suplemento alimentar de vitamina C (ácido ascórbico) disponível em 3 apresentações: 1 g em comprimidos efervescentes, 500 mg em comprimidos de liberação prolongada e em gotas, com 200 mg/ml, para uso infantil. A suplementação de vitamina C é indicada para diferentes necessidades do organismo e possui diversos benefícios.

