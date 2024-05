Medison Pharma e Alnylam Pharmaceuticals anunciam expansão de sua parceria multirregional na Europa e Israel para comercializar terapias RNAi em mercados adicionais da LATAM e APAC, incluindo a Austrália

A parceria ampliada permitirá que a Alnylam e a Medison ajudem a acelerar o acesso de pacientes em diversas regiões sob uma aliança global

A Medison, criadora e líder da categoria de parceria multirregional, utilizará sua plataforma única e unificada para a comercialização global eficiente de tecnologias de RNAi inovadoras da Alnylam

ZUG, Suíça, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Medison Pharma ("Medison"), uma empresa farmacêutica global focada em viabilizar acesso a terapias altamente inovadoras para pacientes em mercados internacionais, e a Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), empresa líder em terapias de RNAi, anunciaram hoje uma nova expansão de sua parceria existente na Europa Central e Oriental e em Israel, para incluir também mercados selecionados na LATAM e APAC e mercados internacionais adicionais.

A Medison, criadora e líder da categoria de parceria multirregional, estabeleceu uma plataforma de comercialização única e unificada nos mercados internacionais, especialmente para o tratamento de doenças raras e graves. A Medison é o único parceiro que se concentra exclusivamente nas terapias altamente inovadoras.

Alnylam e Medison formaram uma parceria inicial em 2018. Desde então, a parceria se expandiu para outras regiões e mercados, para garantir que as terapias comerciais da Alnylam, como ONPATTRO® (patisiran), AMVUTTRA® (vutrisiran), GIVLAARI ® (givosiran) e OXLUMO® (lumasiran) estão disponíveis em vários mercados internacionais.

"Temos o prazer de estender mais uma vez nossa parceria existente com a Medison, o que nos permitirá melhorar nossa presença e levar os benefícios da terapia de RNAi inovadora da Alnylam para pacientes em outros mercados da APAC e LATAM", disse Norton Oliveira, vice-presidente sênior e chefe de parceiros e mercados emergentes da Alnylam. "A Medison está na vanguarda da tendência global de consolidação dos mercados internacionais sob uma aliança. Juntos, forneceremos acesso mais rápido a mais pacientes em todo o mundo".

"A nova categoria de parcerias multirregionais que criamos nos últimos anos continua a ganhar força com as empresas de biotecnologia mais inovadoras", disse Meir Jakobsohn, fundador e presidente executivo da Medison. "Estamos orgulhosos da nossa parceria de longa data com a Alnylam e continuaremos a trabalhar juntos para reduzir lacunas geográficas, garantindo que as terapias que salvam vidas da Alnylam cheguem aos pacientes necessitados".

"Nossa plataforma comercial unificada permite que as empresas de biotecnologia transformem numerosos mercados e regiões complexos e fragmentados em um território unificado, e estamos orgulhosamente liderando a tendência e a categoria", disse Gil Gurfinkel, CEO da Medison. "Nossa parceria em expansão com a Alnylam mostra como nossa plataforma comercial unificada e única, com gerenciamento de aliança única em vários mercados e regiões, é de grande valor para as principais empresas de biotecnologia. Esta parceria disponibilizará as terapias da Alnylam em outros mercados internacionais, oferecendo uma nova esperança aos pacientes que sofrem de doenças raras".

Sobre o RNAi

O RNAi (Interferência de RNA) é um processo celular natural de silenciamento gênico que representa uma das fronteiras mais promissoras e avançadas na biologia e desenvolvimento de medicamentos atualmente. Sua descoberta foi anunciada como "um grande avanço científico que acontece uma vez a cada década ou mais" e foi reconhecida com a atribuição do Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2006. Ao aproveitar o processo biológico natural do RNAi que ocorre nas nossas células, uma nova classe de medicamentos conhecida como terapias de RNAi é agora uma realidade. O RNA interferente pequeno (siRNA), as moléculas que mediam o RNAi e compõem a plataforma terapêutica de RNAi da Alnylam, atuam antes dos medicamentos atuais ao eficientemente silenciar o RNA mensageiro (mRNA) - os precursores genéticos - que codificam proteínas causadoras de doenças ou proteínas de vias de doenças, impedindo assim que sejam produzidas. Essa é uma abordagem revolucionária com potencial para transformar o cuidado de pacientes com doenças genéticas e outras doenças.

Sobre a Medison Pharma

A Medison é uma empresa farmacêutica global focada em fornecer acesso a terapias altamente inovadoras para pacientes em mercados internacionais, com presença na Europa Central e Oriental, Canadá, América Latina, Ásia-Pacífico, Austrália e Israel. A Medison é a primeira a criar uma plataforma de comercialização internacional para terapias altamente inovadoras, ajudando a salvar e melhorar vidas, tornando os melhores tratamentos disponíveis acessíveis aos pacientes nos mercados internacionais. A Medison tem um histórico de parcerias multirregionais com empresas farmacêuticas e de biotecnologia líderes que buscam expandir seu alcance global.

Para saber mais, visite www.medisonpharma.com

Sobre a Alnylam Pharmaceuticals

A Alnylam Pharmaceuticals (Nasdaq: ALNY) tem liderado a tradução da interferência de RNA (RNAi) em uma nova classe de medicamentos inovadores com o potencial de transformar a vida de pessoas afetadas por doenças raras e prevalentes com necessidades não atendidas. Com base na ciência ganhadora do Prêmio Nobel, as terapias de RNAi representam uma abordagem poderosa e clinicamente validada que produz medicamentos transformadores. Desde sua fundação, há 20 anos, a Alnylam liderou a Revolução do RNAi e continua a apresentar uma visão ousada para transformar possibilidades científicas em realidade. Os produtos terapêuticos de RNAi comerciais da Alnylam são ONPATTRO® (patisiran), GIVLAARI® (givosiran), OXLUMO® (lumasiran) , AMVUTTRA® (vutrisiran) e Leqvio® (inclisiran), que está sendo desenvolvido e comercializado pela parceira da Alnylam, a Novartis. A Alnylam tem um grande pipeline de medicamentos experimentais, incluindo vários candidatos a produtos que estão em estágio final de desenvolvimento. A Alnylam está executando sua estratégia "Alnylam P5x25" para fornecer medicamentos transformadores para doenças raras e comuns, beneficiando pacientes em todo o mundo por meio de inovação sustentável e desempenho financeiro excepcional, resultando em um perfil líder em biotecnologia. A Alnylam tem sede em Cambridge, MA.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2391475/Medison_Pharma_and_Alnylam_Logo.jpg

Contatos:

Medison Pharma

Inbal Chen, Comunicações Corporativas

T: +972-54-4400784

E: [email protected]

Alnylam Pharmaceuticals

Sara Guzzone Fallon, diretora sênior, comunicações comerciais globais

T: +1 631 335 1379

E: [email protected]

FONTE Medison Pharma; Alnylam Pharmaceuticals