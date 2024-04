Microsoft investe US$ 1,5 bilhão na G42 de Abu Dhabi para acelerar o desenvolvimento de IA e a expansão global

Esse investimento estratégico aprimorará a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro global de IA e proporcionará mais oportunidades para parceiros e clientes inovarem e crescerem.

A G42 e a Microsoft colaborarão para garantir que os benefícios das tecnologias seguras de IA e dos recursos de nuvem sejam compartilhados de forma responsável com as economias em crescimento em todo o mundo.

O vice-presidente do conselho e presidente da Microsoft, Brad Smith, terá um assento no conselho da G42.

Ambas as empresas apoiarão o estabelecimento de um fundo de US$ 1 bilhão para desenvolvedores.

A parceria inclui um primeiro acordo de garantia intergovernamental deste tipo, uma vez que ambas as partes se comprometem com padrões líderes mundiais em segurança e proteção de IA.

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos e DALLAS, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A G42, principal holding de tecnologia de inteligência artificial (IA) baseada nos Emirados Árabes Unidos, e a Microsoft anunciaram hoje um investimento estratégico de US$ 1,5 bilhão da Microsoft na G42. O investimento fortalecerá a colaboração das duas empresas no sentido de trazer as mais recentes tecnologias de IA da Microsoft e iniciativas de qualificação para os Emirados Árabes Unidos e outros países ao redor do mundo. Como parte desta parceria ampliada, Brad Smith, vice-presidente do conselho e presidente da Microsoft, ingressará no Conselho de Administração da G42.

Da esquerda para a direita: Brad Smith, vice-presidente do conselho e presidente da Microsoft; Sua Alteza Xeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Presidente da G42; Peng Xiao, CEO do grupo G42 (PRNewsfoto/G42)

Esta colaboração expandida capacitará organizações de todos os tamanhos em novos mercados para aproveitar os benefícios da IA e da nuvem, garantindo ao mesmo tempo que adotem uma IA que adere aos padrões líderes mundiais em segurança e proteção.

Com base na colaboração de longa data das duas organizações em iniciativas de IA e transformação digital, o investimento da Microsoft aprofunda o compromisso recíproco com esta parceria estratégica. A G42 executará seus aplicativos e serviços de IA no Microsoft Azure e fará parceria para fornecer soluções avançadas de IA para clientes globais do setor público e grandes empresas. A G42 e a Microsoft também trabalharão em conjunto para levar IA avançada e infraestrutura digital aos países do Médio Oriente, Ásia Central e África, proporcionando a estas nações acesso equitativo a serviços para responder a importantes preocupações governamentais e empresariais, garantindo ao mesmo tempo os mais elevados padrões de segurança e privacidade.

Sua Alteza Xeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, presidente do conselho da G42, disse: "o investimento da Microsoft na G42 marca um momento crucial na jornada de crescimento e inovação da nossa empresa, significando um alinhamento estratégico de visão e execução entre as duas organizações. Esta parceria é uma prova dos valores compartilhados e das aspirações de progresso, promovendo maior cooperação e sinergia globalmente."

A parceria também apoiará o desenvolvimento de uma força de trabalho de IA qualificada e diversificada e de um conjunto de talentos que impulsionará a inovação e a competitividade para os EAU e para a região mais ampla, com o investimento de US$ 1 bilhão em um fundo de desenvolvimento para desenvolvedores.

"Nossas duas empresas trabalharão juntas não apenas nos Emirados Árabes Unidos, mas para levar IA e infraestrutura e serviços digitais a nações pouco atendidas", disse Brad Smith, vice-presidente do conselho e presidente da Microsoft. "Combinaremos tecnologia de classe mundial com padrões líderes mundiais para IA segura, confiável e responsável, em estreita coordenação com os governos dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos."

A parceria comercial é apoiada por garantias a ambos os governos através de um acordo inédito do gênero para aplicar as melhores práticas de classe mundial para garantir o desenvolvimento e a implantação seguros, confiáveis e responsáveis da IA. A Microsoft e a G42 trabalharão em estreita colaboração e elevarão a estrutura de segurança e conformidade da sua infraestrutura internacional conjunta. Ambas as empresas avançarão com o compromisso de cumprir as leis e regulamentos de comércio, segurança, IA responsável e integridade empresarial dos EUA e internacionais. O trabalho sobre estes tópicos é regido por um Acordo de Garantia Intergovernamental (IGAA) detalhado entre a G42 e a Microsoft, que foi desenvolvido em estreita consulta com os governos dos EAU e dos EUA.

Peng Xiao, CEO do grupo G42, disse: "por meio do investimento estratégico da Microsoft, estamos avançando em nossa missão de fornecer tecnologias de IA de ponta em escala. Esta parceria aumenta significativamente a nossa presença no mercado internacional, combinando as capacidades únicas de IA da G42 com a robusta infraestrutura global da Microsoft. Juntos, não estamos apenas expandindo nossos horizontes operacionais, mas também estabelecendo novos padrões de inovação no setor."

Samer Abu-Ltaif, vice-presidente corporativo e presidente da Microsoft para Europa Central e Oriental, Oriente Médio e África, acrescentou: "nosso investimento na G42 é uma prova do cenário tecnológico próspero e dinâmico nos Emirados Árabes Unidos e na região mais ampla. Esta parceria estratégica está bem posicionada para gerar oportunidades para os nossos clientes e parceiros, acelerar a inovação e impulsionar o crescimento econômico. Com a G42, apresentaremos tecnologias de ponta que capacitarão países e mercados a avançarem em suas agendas digitais aproveitando o poder da nuvem e da IA."

A colaboração entre a G42 e a Microsoft expandiu-se através de vários marcos no último ano. Isto inclui um plano conjunto anunciado em abril de 2023 para desenvolver soluções de IA adaptadas ao setor público e à indústria, aproveitando o extenso ecossistema de parceiros e as capacidades de nuvem da Microsoft. Em setembro de 2023, as empresas celebraram um acordo para introduzir ofertas de nuvem soberana e colaborar para desbloquear o potencial das capacidades avançadas de IA na plataforma de nuvem pública Azure. Por último, em novembro de 2023, a Microsoft anunciou a disponibilidade do modelo Jais Arabic Large Language Model da G42 na nova oferta Azure AI Cloud Model-as-a-Service.

