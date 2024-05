Mitsui Sumitomo Seguros anuncia o início da transferência dos seguros Automóvel e Residência para a Porto Seguro

SÃO PAULO, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Mitsui Sumitomo Seguros (MSS) anuncia que a partir de 24 de abril de 2024 a Porto Seguro iniciará a gestão, no Brasil, dos negócios novos e renovação de seus seguros de Automóvel por meio de cosseguro, operando com a marca MSS. Já no produto Residência, a Porto terá o direito de renovação das apólices, porém com a marca própria. Os seguros vigentes na Mitsui Sumitomo Seguros permanecerão inalterados, sob gestão da seguradora japonesa no Brasil.

Conforme divulgado em setembro do ano passado, as duas empresas assinaram um acordo no qual a Porto Seguro será responsável pela comercialização, subscrição, emissão das apólices e endossos, regulação dos sinistros e prestação dos serviços de assistência para seguros de Automóvel e Residência.

"Concluímos todas as etapas conforme planejado e agora iniciaremos uma nova jornada com foco em seguros corporativos", diz Luis Nagamine, diretor geral da Mitsui Sumitomo Seguros.

A partir de agora, a Mitsui Sumitomo Seguros irá focar suas atividades no segmento corporativo. Sempre em conjunto com os corretores, sua estrutura comercial irá oferecer Seguros Empresa (Pequenas e Médias), Patrimonial para Grandes Corporações (Property), Responsabilidade Civil Geral, Riscos de Engenharia, Transportes e Garantia.

A parceria estratégica entre Mitsui Sumitomo Seguros e Porto Seguro reflete a confiança mútua nas oportunidades oferecidas pelo mercado brasileiro e nas vantagens de colaboração. O acordo resulta em otimização operacional, aprimoramento dos produtos e a continuidade do compromisso de longo prazo com os clientes no Brasil.

A Mitsui Sumitomo Seguros faz parte do maior grupo segurador da Ásia e uma das maiores do mundo em seguros patrimoniais e de responsabilidades, a MSIG, que possui uma história de mais de quatro séculos. A empresa é referência no mercado nacional por oferecer produtos e serviços de qualidade, refletindo sua visão global de excelência.

Com valor de mercado de US$ 28 bilhões e ativos totais que somam US$ 208 bilhões, a Mitsui Sumitomo Insurance Group destaca-se por sua solidez que a posiciona no rating A+ na Standard & Poor's, A1 na Moody's e AA na R&I. Esses destaques demonstram sua capacidade de oferecer serviços confiáveis e seu comprometimento em atender e superar as expectativas dos clientes em todo o mundo. Com uma equipe de 40 mil funcionários e presença em 48 países, a Mitsui Sumitomo Insurance Group desempenha um papel de liderança no cenário global de seguros.

Para mais informações, acesse https://msig.com.br

