Morphy Richards anuncia atualização da estratégia da marca, seguida pelo lançamento de várias inovações

LONDRES, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Morphy Richards, uma marca renomada conhecida por seus produtos de alta qualidade, estilo britânico e inovadores, orgulhosamente anunciou uma atualização em sua estratégia de marca, encapsulada no novo slogan, "Smart Ideas for Your Life" (Ideias inteligentes para sua vida). Essa atualização estratégica, que se concentra em "inovação" e "ideias inteligentes", visa a ampliar a gama de produtos e serviços. O objetivo é promover um estilo de vida impulsionado pela inovação e não se concentrará apenas na experiência doméstica, mas também prestará atenção à paixão das pessoas por atividades ao ar livre e oferecerá mais opções portáteis.

A Morphy Richards apresentou produtos inovadores na AWE 2024

Em linha com a atualização do posicionamento da marca, a Morphy Richards está pronta para introduzir produtos que incorporam a essência de um estilo de vida inteligente globalmente. A partir de março, durante a AWE Shanghai 2024, a Morphy Richards apresentou vários produtos inovadores no mercado chinês, incluindo uma panela multifuncional dobrável e um ventilador de mão. Esses produtos introduzem inovações que aprimoram diversos aspectos da vida, refletindo a sabedoria única de viver hoje.

A panela de cozimento multifuncional dobrável é um testemunho do compromisso da Morphy Richards com a inovação e a vida inteligente. Ele permite que os usuários fritem e cozinhem diferentes alimentos simultaneamente, tornando-o uma escolha ideal para refeições em família ou encontros sociais. Sua capacidade de dobrar é um divisor de águas para os entusiastas do ar livre, oferecendo facilidade de transporte e armazenamento sem comprometer a funcionalidade. Seja para um jantar aconchegante em casa ou uma aventura de acampamento, esta panela de cozimento foi projetada para atender às necessidades culinárias de qualquer ocasião.

Igualmente impressionante é o Ventilador Portátil, símbolo do compromisso da Morphy Richards em melhorar o conforto e a conveniência da vida. Este dispositivo compacto possui uma velocidade de vento notável de 13,7m/s, garantindo alívio imediato do calor. Sua capacidade de carregamento rápido e longa duração da bateria o tornam um companheiro confiável em vários ambientes, incluindo casa, escritório e ao ar livre. Mais do que apenas um aparelho, o ventilador é uma escolha de estilo de vida que reflete a natureza inteligente, eficiente e adaptável da vida moderna.

A Morphy Richards está comprometida em introduzir mais soluções inovadoras que atendam às vidas encantadoras das pessoas no mundo inteiro. Em 2024, a marca está programada para revelar mais inovações e está ansiosa para compartilhar a missão de "inovar para o progresso iluminador" com parceiros comerciais.

Para obter mais informações, visite https://global.morphyrichards.com/.

