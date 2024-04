Mulheres empreendedoras: conheça a história da capixaba Emanuelly Dalman, que fez da loja online na Shopee sua fonte de renda

A história da empresária será exibida no Programa Eliana deste domingo (14) e mostrará como o e-commerce transformou a vida de sua família

A Ema Cosméticos possui 3 galpões para as mercadorias e emprega atualmente 10 funcionárias que são mães

SÃO PAULO, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Neste domingo (14/4), o público do Programa Eliana vai conhecer a história da capixaba Emanuelly Dalman, que viu em sua loja online na Shopee , marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, a oportunidade de alavancar suas vendas e transformar a vida de sua família e funcionárias. Exibido às 15h, no SBT, o programa foi até Cariacica, no Espírito Santo, para conversar com a empreendedora da Ema Cosméticos , que vende produtos de beleza para cabelos, corpo e rosto. A Shopee representa 100% das vendas da empreendedora, atualmente.

"Seguimos com nosso objetivo de mostrar histórias inspiradoras de brasileiras como a Emanuelly no Programa Eliana. A vendedora encontrou na Shopee uma verdadeira ferramenta de transformação. Por isso, contamos sua história para inspirar ainda mais pessoas no caminho do empreendedorismo a obter grande sucesso com nosso app.", comenta Rodrigo Farah, head de Marca e Live Commerce na Shopee.

A história da Ema Cosméticos

A trajetória de sucesso da Emanuelly começa com uma demissão. Há quatro anos, o mercado em que ela trabalhava a dispensou e ela passou a ajudar o marido, que já vendia cosméticos online na Shopee. Com essa oportunidade, a empreendedora entrou de cabeça no negócio e passou a se dedicar às vendas da loja, fazendo a Ema Cosméticos prosperar.

"Além do meu marido, meu irmão mais velho também começou a vender na Shopee em uma loja separada. Tivemos que nos mudar para uma casa para acomodar a demanda dos produtos e depois disso o negócio foi crescendo tanto que alugamos um galpão juntos. Em janeiro de 2024, pude abrir um espaço só para mim, para dar conta das vendas", explica Emanuelly.

Com a loja no marketplace, Emanuelly conseguiu comprar um carro, ajudou a mãe a morar em um lugar melhor e a fazer algumas cirurgias importantes que precisava, investindo em saúde e qualidade de vida. O irmão mais novo e a mãe ajudam a empreendedora nas atividades diárias da loja. "É muito recompensador saber que conseguimos transformar a vida da minha família e das funcionárias da minha empresa com a venda dos cosméticos na Shopee. Tudo foi fruto das minhas vendas na plataforma", avalia.

Empregando mulheres-mães

Atualmente, Emanuelly conta com 10 funcionárias, sendo a maioria amigas de infância que são mães. Para a empreendedora, trata-se de uma valorização de todas as mães que criam seus filhos, muitas vezes sozinhas, e trabalham para manter o sustento da casa. "Fui criada apenas pela minha mãe e vi a dificuldade que ela passou para conseguir um emprego, principalmente por ter filhos. Por isso, minha prioridade hoje é empregar mulheres que são mães", explica.

Recursos educacionais na Shopee

A Shopee possui mais de 3 milhões de lojistas brasileiros registrados e mais de 90% dos pedidos são de lojistas vendedores locais. A capacitação profissional dos empreendedores também está na lista de prioridades do marketplace, que investe continuamente em melhorias e inovações. A empresa possui o Centro de Educação do Vendedor, que já capacitou mais de 200 mil empreendedores em mais de 30 tipos de cursos.

